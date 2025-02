Proteggi le tue bollette dagli aumenti: attiva Octopus Fissa 12M entro il 20 febbraio

Ci sono occasioni che passano velocemente e che vanno colte immediatamente, come quella offerta da Octopus con la tariffa a prezzo fisso per un anno per l’energia elettrica e il gas. Si tratta di un’opportunità irrinunciabile considerando come tutte le previsioni (che si stanno già avverando) indicano come nei prossimi mesi assisteremo a un importante aumento dei costi dell’energia. Octopus Fissa 12M consente di bloccare il prezzo della materia prima luce e gas ed evitare i rincari.

Perché passare a Octopus

Una famiglia media con due figli ha un consumo annuo di energia tale (3.900 kWh di elettricità e 1.800 metri cubi di gas) da richiedere un costo di 2.450€. Adottando la tariffa a prezzo fisso di Octopus, invece, si andrebbero a pagare 1.980€, risparmiando in un anno ben 470€.

Similmente un professionista che lavorerà per un anno presso un’altra città o uno studente fuori sede che vive in un appartamento da solo, spendono di bollette circa 1.180€ all’anno (considerando 1.800 kWh di elettricità e 800 metri cubi di gas). Con Octopus Fissa 12M andrebbero invece a pagare 890€ risparmiando 290€ all’anno.

Una differenza non di pochi euro che rende l’offerta di Octopus davvero allettante. Anche perché non ci sono vincoli (al termine dei 12 mesi si è liberi di cambiare tariffa) e il risparmio potrebbe essere anche più alto con il possibile aumento dei rincari.

L’offerta Octopus Fissa 12M è attivabile fino al 20 febbraio, potendo usufruire anche di uno sconto di 25€ sulla bolletta (attivando solo l’offerta luce) o di 50€ (attivando l’offerta luce e gas). Metti al sicuro i tuoi risparmi e affronta i prossimi mesi con serenità senza la preoccupazione dell’arrivo delle bollette energetiche.

L’attivazione è semplice, richiede pochi minuti e può avvenire comodamente online inserendo i propri dati personali, quelli della fornitura e il metodo di pagamento utilizzato.