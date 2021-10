Proteggi le tue password con Keeper: il piano Family a 7,62€ al mese

Circa l'80% delle violazioni online è dovuta a password deboli o riutilizzate per più account contemporaneamente. Ricordare però chiavi di accesso complesse potrebbe diventare difficile: a venire in nostro aiuto c'è Keeper, un'utilissima piattaforma di sicurezza per gestire qualsiasi password (e non solo) ad un prezzo davvero conveniente. Il piano Family è acquistabile al prezzo di 7,62 euro al mese (91,49 euro all'anno) e offre tantissime e utili funzionalità aggiuntive.

Lo scopo principale di Keeper è di generare e conservare password, ma anche informazioni personali all'interno di una cassetta di sicurezza digitale protetta da crittografia. Sono cinque complessivamente quelle disponibili nel piano Family. Questa funzionalità impedisce quindi ad hacker o malintenzionati in rete di venire in possesso dei nostri dati personali e sensibili, per evitare che vengano venduti a terzi o sfruttati. Keeper è in grado di generare automaticamente password casuali e complesse, impossibili da scovare e sicure dall'attacco di ransomware esterni.

All'interno di ogni cassetta digitale è possibile conservare carte di pagamento per acquisti in sicurezza, patenti di guida, passaporti e altre informazioni personali. Fino a cinque contatti di emergenza avranno accesso in caso di emergenza o di decesso del proprietario. Infine c'è la funzione Archiviazione File Sicura, che consente di conservare, gestire, e condividere immagini, video, documenti e qualsiasi tipo di file.

Al costo di 7,62 euro al mese, Keeper Family offre: cinque cassette di sicurezza private, archiviazione dei file fino a 10GB, archiviazione password illimitata, identità e pagamenti illimitati, una web app, accesso con impronta digitale e Face ID, supporto ad un numero illimitato di dispositivi sincronizzati fra loro, condivisione protetta delle voci, accesso di emergenza e assistenza 24 ore su 24, 365 giorni all'anno.