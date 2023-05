Proteggi ora i device con un tunnel crittografato e ottieni l'82% di sconto

L’utilizzo di un tunnel crittografato può essere molto utile sotto il punto di vista di privacy e anonimato online.

Questo processo avviene con uno scambio di dati attraverso un processo noto come tunneling. Di fatto i dati vengono inviati dopo essere stati crittografati e, una volta raggiunta la destinazione, questi vengono decrittati.

Tutto ciò è importante perché, anche nel caso vi sia un’intromissione esterna di un hacker, i dati captati dallo stesso risultano del tutto illeggibili.

A livello pratico, dunque, il tunneling interessa qualunque tipo di attività online, che si tratti di navigazione tramite browser o di chat con amici, familiari o colleghi di lavoro.

Questo tipo di risultato si può ottenere, senza particolari conoscenze tecniche, semplicemente utilizzando una VPN.

Tunnel crittografato e non solo: ecco cosa ti offre PureVPN

Per ottenere l’invio e la ricezione dati attraverso un tunnel crittografato che sia efficiente, è importante scegliere una VPN in grado di offrire crittografia avanzata. PureVPN, per esempio, offre ampie garanzie sotto questo punto di vista.

Oltre a un alto livello di crittografia, questo provider offre una politica no-log certificata, ideale per qualunque utente voglia proteggere la propria privacy.

I server ultra-veloci messi a disposizione dell’utenza, permettono l’utilizzo della VPN senza che questa pesi in maniera sostanziale sulla connessione. Di fatto, anche in caso di streaming audiovisivi e altri utilizzi simili, la presenza di tale strumento risulta alquanto discreta.

La possibilità di proteggere fino a 10 dispositivi con un singolo account e l’assistenza di prim’ordine, disponibile 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, sono ulteriori vantaggi legati a PureVPN.

E per quanto riguarda i costi?

Grazie all’attuale promozione è possibile ottenere la protezione di PureVPN a condizioni molto vantaggiose.

Per il piano biennale, infatti, si parla dello sconto dell’82%. Ciò comporta un costo mensile pari a soli 1,93 euro per una delle VPN migliori tra le tante sul mercato.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.