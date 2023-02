Proteggi ora la tua navigazione con CyberGhost e ottieni l'82% di sconto

Proteggere le navigazione online è un dovere per chiunque, anche occasionalmente, frequenti la rete.

Che ci si immerga nei meandri del Web con smartphone o con un computer, infatti, i rischia cui si va incontro sono molteplici. Si spazia da spyware e adware, rischiosi sotto il punto di vista della privacy, fino a veri e propri malware, con danni anche concreti a dispositivi e finanze delle potenziali vittime.

La cybersicurezza è dunque una priorità, che necessità degli strumenti adeguati per risultare davvero efficace. I classici antivirus sono sì utili, ma non più sufficienti.

A questi strumenti infatti, va aggiunto anche l’utilizzo di una VPN all’altezza della situazione, capace di proteggere la navigazione dalle suddette minacce e non solo.

Prodotto Server Dispositivi supportati Funziona con Prova gratuita Server: 5400+ in 60 paesi Dispositivi supportati: fino a 6 Funziona con: Windows

Linux

Mac

Android

iOS Prova gratuita: SI Provala subito Recensione Server: 3200+ in 65 paesi Dispositivi supportati: illimitati Funziona con: Windows

Linux

Mac

Android

iOS Prova gratuita: SI Provala subito Recensione Server: 700+ in 37 paesi Dispositivi supportati: illimitati Funziona con: Windows

Mac

Android

iOS

Smart TV Prova gratuita: SI Provala subito Recensione Server: 5900+ in 90 paesi Dispositivi supportati: fino a 7 Funziona con: Windows

Linux

Mac

Android

iOS

Smart TV Prova gratuita: SI Provala subito Recensione Server: 6500+ in 140 paesi Dispositivi supportati: illimitati Funziona con: Windows

Linux

Mac

Android

iOS Prova gratuita: No Provala subito Recensione

Proteggere la tua navigazione online? Ecco uno strumento ideale per sicurezza e privacy

Perché in questo contesto scegliere CyberGhost e, per esempio, non scegliere una VPN gratuita?

Questo provider è in grado di porsi in una posizione predominante in questo settore, grazie a diverse peculiarità che la rendono unica.

La politica no-log attuata, per esempio, è considerata una delle più severe ed efficaci quando si tratta di tutelare la privacy degli utenti. Per questo motivo, CyberGhost non mantiene alcun tipo di registro dell’attività dei suoi clienti.

L’infrastruttura, costituita da più di 9.800 server in 91 paesi, ha il vantaggio sia di offrire una varietà di indirizzi IP impressionante, sia di rendere la VPN fluida e performante anche negli orari di punta.

La possibilità di collegare fino a 7 dispositivi con un singolo account e l’assistenza, di altissimo livello, sono altri fattori che hanno determinato il successo di questa piattaforma.

Quanto costa CyberGhost?

Grazie all’attuale promozione, che si traduce nell’82% di sconto, è possibile ottenere tutta la sua protezione per soli 2,19 euro al mese.

Non solo: con la sottoscrizione biennale è possibile anche ottenere 2 mesi gratis di servizio VPN in omaggio.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.