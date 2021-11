Proteggi e velocizza il tuo Mac con Mackeeper, ora a soli 9,95 Euro al mese

Ogni PC prima o poi mostra un certo rallentamento se non viene effettuata regolarmente qualche manutenzione di sistema. Questo succede non solo su Windows ma anche su Mac, dove i nuovi utenti possono avere qualche problema nel procedere con la pulizia e ottimizzazione del computer. In soccorso arriva Mackeeper, suite che consente di ottimizzare e proteggere il Mac in pochissimo tempo. Per giunta, ora è in offerta a 9,95 Euro al mese!

Mackeeper: cosa offre e piani proposti per l’ottimizzazione dei Mac

Mackeeper è un software che si occupa in primis dell’ottimizzazione del Mac individuando file superflui e doppi ed eliminandoli rapidamente e in totale sicurezza. L’obiettivo è semplice: ridurre lo spazio occupato sul disco interno e semplificare le operazioni del Mac. L’eliminazione dei file può essere effettuata anche manualmente in seguito alla prima scansione. Inoltre Mackeeper nota quali app si avviano automaticamente all’accensione del Mac, rimuovendole per velocizzare la fase di avvio del computer.

Lato sicurezza, Mackeeper include un antivirus pensato per la protezione del Mac in tempo reale, monitorando 24 ore su 24 e 7 giorni su 7 il dispositivo per capire lo stato di salute. In aggiunta, la suite offre il monitoraggio continuo delle possibili violazioni di password, rimuove adware e malware e include nel servizio una rete VPN basilare per navigare in completo anonimato. Insomma, include veramente tutto il necessario per la tutela del proprio computer firmato Mela!

Grazie all’offerta attuale potrete aggiudicarvi Mackeeper a 9,95 Euro al mese per il piano annuale, effettuando il pagamento in unica soluzione da 119,40 Euro. Altrimenti, potrete scegliere il piano semestrale a 11,95 Euro al mese o quello mensile a 14,95 Euro al mese. Tuttavia, si consiglia di effettuare il test gratuito tramite la versione free dell’applicazione per Mac, così da provare con mano le varie funzionalità prima di procedere con l’acquisto. In caso di problemi tecnici, Mackeeper garantisce anche il rimborso completo entro 14 giorni dall’acquisto.