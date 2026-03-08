 Proteggiti dai rincari in bolletta: blocca il prezzo di luce e gas per un anno
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

Proteggiti dai rincari in bolletta: blocca il prezzo di luce e gas per un anno

Con Octopus Energy puoi bloccare il prezzo di luce e gas in bolletta per un anno e proteggerti dai rincari energetici.
Proteggiti dai rincari in bolletta: blocca il prezzo di luce e gas per un anno
Green Risparmio energetico
Con Octopus Energy puoi bloccare il prezzo di luce e gas in bolletta per un anno e proteggerti dai rincari energetici.

Le recenti tensioni internazionali stanno alimentando l’incertezza del mercato energetico, con il rischio concreto di nuovi rincari di energia nei prossimi mesi. Cerchi una soluzione per proteggerti dalle oscillazioni? Fino al 9 marzo, puoi sottoscrivere online la promo Octopus Energy, che ti permette di bloccare il prezzo di luce e gas per un intero anno.

Attiva la tariffa Octopus Energy online

Prezzi dell’energia in aumento: come risparmiare

La proposta di Octpus Energy è una tariffa fissa, che mantiene invariato il costo della materia prima (luce e gas) per dodici mesi. Così, non subirai le variazioni legate all’andamento del mercato dell’energia. Al termine dell’anno, puoi scegliere se proseguire con una nuova offerta fissa – a nuove condizioni – oppure se optare per una proposta variabile. Non ci sono vincoli, né penali da pagare se cambi fornitore prima del termine dell’anno.

Questi i prezzi proposti da Octopus Fissa 12M: 0,121€/kWh a cui si aggiunge una quota di commercializzazione di 6 euro al mese per la luce e 0,475 euro/Smc, con una quota mensile di 7 euro, per il gas. Questi valori restano invariati per tutta la durata dell’offerta, ma alcune voci in bolletta – indipendenti da Octopus Energy – saranno comunque presenti: i costi di trasporto e gestione del contatore, gli oneri di sistema, le imposte e l’IVA stabilite dalle autorità di regolazione.

Blocca ora il prezzo di luce e gas

Nonostante ciò, il prezzo fisso per la materia prima ti permette comunque di risparmiare notevolmente. Puoi attivare Octopus Energy online in completa autonomia: in soli due minuti sottoscrivi la nuova tariffa ed entro qualche settimana avviene il passaggio, di cui si occupa interamente il fornitore. Inoltre, la luce fornita da Octopus Energy proviene da fonti al 100% rinnovabili. La promozione scade il 9 marzo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 8 mar 2026

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

Octopus Energia: luce e gas a prezzo bloccato per 12 mesi in super offerta ancora per poco

Octopus Energia: luce e gas a prezzo bloccato per 12 mesi in super offerta ancora per poco
Rincari su luce e gas in arrivo? Fino a 10 anni a prezzo bloccato scegliendo NeN

Rincari su luce e gas in arrivo? Fino a 10 anni a prezzo bloccato scegliendo NeN
Luce e gas in aumento? Questa è la soluzione per bloccare il prezzo e risparmiare

Luce e gas in aumento? Questa è la soluzione per bloccare il prezzo e risparmiare
Luce e gas più convenienti a marzo: ecco le tariffe concorrenziali di Octopus

Luce e gas più convenienti a marzo: ecco le tariffe concorrenziali di Octopus
Octopus Energia: luce e gas a prezzo bloccato per 12 mesi in super offerta ancora per poco

Octopus Energia: luce e gas a prezzo bloccato per 12 mesi in super offerta ancora per poco
Rincari su luce e gas in arrivo? Fino a 10 anni a prezzo bloccato scegliendo NeN

Rincari su luce e gas in arrivo? Fino a 10 anni a prezzo bloccato scegliendo NeN
Luce e gas in aumento? Questa è la soluzione per bloccare il prezzo e risparmiare

Luce e gas in aumento? Questa è la soluzione per bloccare il prezzo e risparmiare
Luce e gas più convenienti a marzo: ecco le tariffe concorrenziali di Octopus

Luce e gas più convenienti a marzo: ecco le tariffe concorrenziali di Octopus
Eleonora Busi
Pubblicato il
8 mar 2026
Link copiato negli appunti