Proteggiti dai rincari in bolletta: blocca il prezzo di luce e gas per un anno

Le recenti tensioni internazionali stanno alimentando l’incertezza del mercato energetico, con il rischio concreto di nuovi rincari di energia nei prossimi mesi. Cerchi una soluzione per proteggerti dalle oscillazioni? Fino al 9 marzo, puoi sottoscrivere online la promo Octopus Energy, che ti permette di bloccare il prezzo di luce e gas per un intero anno.

Prezzi dell’energia in aumento: come risparmiare

La proposta di Octpus Energy è una tariffa fissa, che mantiene invariato il costo della materia prima (luce e gas) per dodici mesi. Così, non subirai le variazioni legate all’andamento del mercato dell’energia. Al termine dell’anno, puoi scegliere se proseguire con una nuova offerta fissa – a nuove condizioni – oppure se optare per una proposta variabile. Non ci sono vincoli, né penali da pagare se cambi fornitore prima del termine dell’anno.

Questi i prezzi proposti da Octopus Fissa 12M: 0,121€/kWh a cui si aggiunge una quota di commercializzazione di 6 euro al mese per la luce e 0,475 euro/Smc, con una quota mensile di 7 euro, per il gas. Questi valori restano invariati per tutta la durata dell’offerta, ma alcune voci in bolletta – indipendenti da Octopus Energy – saranno comunque presenti: i costi di trasporto e gestione del contatore, gli oneri di sistema, le imposte e l’IVA stabilite dalle autorità di regolazione.

Nonostante ciò, il prezzo fisso per la materia prima ti permette comunque di risparmiare notevolmente. Puoi attivare Octopus Energy online in completa autonomia: in soli due minuti sottoscrivi la nuova tariffa ed entro qualche settimana avviene il passaggio, di cui si occupa interamente il fornitore. Inoltre, la luce fornita da Octopus Energy proviene da fonti al 100% rinnovabili. La promozione scade il 9 marzo.