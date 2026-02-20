Proteggiti dai rincari per 24 mesi: la nuova tariffa 100% luce verde di Engie

C’è una nuova tariffa luce firmata Engie assolutamente da non perdere. Sottoscrivibile fino al 26 febbraio 2026, ti permette di bloccare il prezzo della materia prima luce per 24 mesi dall’attivazione: in questo modo potrai evitare le fluttuazioni del mercato all’ingrosso e gestire tutto comodamente dal tuo smartphone con una tariffa chiara sin dall’inizio.

Anche perché sarai libero di scegliere tra la tariffa monoraria, quindi a prezzo fisso e ideale se vivi la casa tutto il giorno, che sarà di 0,0974 €/kWh indipendentemente dall’orario o dal giorno della settimana e la classica tariffa a fasce pensata se concentri i consumi la sera e nei weekend. Si divide in F1 a 0,1005 €/kWh (lunedì-venerdì dalle 8 alle 19), F2 a 0,1048 €/kWh (lunedì-venerdì dalle 7 alle 8 e sabato dalle 7 alle 23) e la fascia di massimo risparmio F3 a 0,0888 €/kWh (tutte le notti dalle 23 alle 7, domeniche e giorni festivi).

A essere competitiva è anche la quota di commercializzazione fissa, pari a 84€ l’anno da dividere a soli 7€ al mese in bolletta, con un piccolissimo contributo di sbilanciamento a forfait di 0,002 €/kWh applicato sui consumi effettivi.

L’offerta non prevede alcun sovrapprezzo per la sostenibilità: infatti l’energia sarà 100% proveniente da fonti rinnovabili. In più, potrai gestire tutto in via digitale, con domiciliazione bancaria, bollette elettroniche e un’app che ti mette a disposizione persino il monitoraggio intelligente dei tuoi consumi fino a due anni.