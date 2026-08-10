Una proteina della carne è stata coltivata nella lattuga

In una ricerca pubblicata su Frontiers in Plant Science, scienziati esperti hanno confermato che per la prima volta una proteina chiave della carne è stata coltivata nella lattuga. Si tratta di un’evoluzione importante pensando all’impatto che il consumo di carne ha sull’ambiente. Trovare un modo per ottenere parte del sapore o delle proteine della carne da piante coltivate nel terreno sarebbe un notevole passo avanti per un mondo più sostenibile.

Percorsi alternativi per la produzione di proteine ​​animali sono cruciali per ridurre la dipendenza dall’allevamento tradizionale, che contribuisce in modo significativo alle emissioni di gas serra, alla deforestazione e al consumo di acqua. Nel complesso, il nostro lavoro descrive la prima segnalazione di produzione stabile di mioglobina nelle piante superiori e il suo effetto sulla fotosintesi e sui livelli di eme. Ciò fornisce una base per la futura produzione di proteine ​​animali di origine vegetale per applicazioni alimentari.

Alexia Groff, prima autrice e ricercatrice di biotecnologie vegetali presso l’Imperial College di Londra, a Science Alert, ha dichiarato: “Il nostro studio dimostra, per la prima volta, che le piante superiori possono produrre stabilmente mioglobina, una delle proteine ​​chiave responsabili di molte delle proprietà desiderabili della carne. Questo è particolarmente rilevante in un momento in cui la domanda di piattaforme di produzione alimentare sostenibile è più alta che mai“.

La lattuga tollera la produzione di mioglobina, proteina della carne

Ciò che ha sorpreso Groff e i suoi ricercatori è stata la grande tolleranza dimostrata dalla lattuga alla produzione di mioglobina, la proteina chiave della carne. “Sebbene la mioglobina si leghi all’eme, una molecola importante coinvolta in molti aspetti del metabolismo vegetale – ha affermato l’autrice dello studio – le piante trasformate sono rimaste sane, fertili e non hanno mostrato alcuna compromissione significativa della fotosintesi“.

C’è un però. Infatti, i ricercatori hanno precisato che “la differenza nell’accumulo di mioglobina in peso secco è circa 10 volte superiore nel muscolo animale rispetto alle rese vegetali descritte in questo rapporto“. Tuttavia questo non è un problema.

“Nonostante ciò, la coltivazione delle piante è molto più efficiente in termini di risorse rispetto all’allevamento del bestiame; di conseguenza, la mioglobina derivata dalle piante potrebbe raggiungere rese proteiche per ettaro paragonabili, o addirittura potenzialmente superiori, a quelle dell’agricoltura animale, beneficiando al contempo di un consumo idrico e di emissioni di gas serra notevolmente inferiori“, hanno concluso.

Le ricerche non si fermano qui

In merito alla coltivazione di mioglobina, proteina chiave della carne, nella lattuga, la Groff ha aggiunto: “Oltre alla mioglobina, siamo entusiasti di esplorare altre proteine ​​alimentari e funzionali di alto valore, poiché i nostri risultati suggeriscono che i cloroplasti rappresentano una piattaforma promettente per l’agricoltura molecolare sostenibile“.

Questo significa che in futuro assisteremo a un’evoluzione in questa direzione. “Dato che i nostri risultati suggeriscono che la disponibilità di eme rappresenta un collo di bottiglia, le ricerche future potrebbero concentrarsi sulla modifica del percorso dell’eme o di altri aspetti del metabolismo dell’eme per aumentare la proporzione di mioglobina completamente assemblata“.