Scoperto un nuovo materiale prodotto dalla bomba atomica di Hiroshima

Gli scienziati, in seguito a uno studio approfondito sui detriti radioattivi, hanno scoperto un nuovo strano materiale prodotto dall’esplosione della bomba atomica di Hiroshima. Secondo quanto dichiarato dai ricercatori, guidati dal mineralogista e cristallografo Luca Bindi, dell’Università di Firenze, hanno dichiarato che questa lega metallica poteva solo formarsi a seguito di un’esplosione nucleare.

“Questa scoperta amplia lo spettro noto dei materiali generati dalle detonazioni nucleari e dimostra che gli eventi di plasma antropogenico possono produrre fasi metalliche complesse in ambienti naturali“, ha affermato un recente studio sulla materia, pubblicato da Science Advance. “Al di là del suo significato storico, la presenza di una [nuova lega] formata dalla condensazione di una palla di fuoco fornisce un laboratorio naturale unico per studiare la rapida nucleazione delle leghe in condizioni estreme di non equilibrio“.

Le detonazioni nucleari ad alta energia generano ambienti fisico-chimici estremi e transitori, capaci di produrre materiali precedentemente sconosciuti. Le analisi con microsonda elettronica rivelano una composizione multielementare omogenea e ricca di silicio (Fe-Cr-Ni-Mn-Mo-Si-Al). Questa scoperta dimostra che gli eventi di plasma nucleare possono stabilizzare fasi metalliche complesse e mette in evidenza i detriti derivanti da esplosioni atomiche come un laboratorio naturale per la formazione di leghe fuori dall’equilibrio e la scoperta di nuovi materiali.

Il nuovo materiale nato dalla bomba atomica di Hiroshima motiva altri studi

La scoperta di questo nuovo materiale nato dall’esplosione nucleare della bomba atomica di Hiroshima motiva gli scienziati a condurre altri studi. “Questi risultati motivano studi scientifici sistematici, gestiti in modo etico e legale, sui materiali derivati ​​dalle esplosioni – ha dichiarato Bindi – non solo per ricostruire la cronologia degli eventi, ma anche per identificare nuove tipologie di strutture e motivi compositivi potenzialmente rilevanti per la futura progettazione di leghe e la ricerca sui materiali funzionali“.

Dal punto di vista della medicina legale nucleare, le stesse caratteristiche implicano che i vetri formatisi a seguito di un’esplosione e le microleghe incorporate possano codificare informazioni diagnostiche sui materiali del dispositivo, sull’ambiente locale e sulle condizioni termochimiche durante la detonazione, informazioni che possono essere estratte attraverso un approccio coordinato di petrografia, microchimica e cristallografia.

Nonostante si cerchi di trarre qualcosa di buono, eventi come la bomba atomica di Hiroshima e il disastro nucleare di Chernobyl rimangono veri e propri disastri ambientali prodotti dall’uomo che hanno causato vite umane e che continuano a provocare conseguenze negative sull’ecosistema.