Protezione al 100% con Norton 360 Standard, con risparmio del 60%

Norton 360 Standard è una soluzione affidabile per la protezione della privacy online e dei dispositivi. Offre uno sconto del 60% per il primo anno, portando il prezzo a 29,99 euro invece di 74,99 euro.

Questo rappresenta un risparmio significativo, rendendo la sicurezza online più conveniente che mai.

Norton: i vantaggi e le funzionalità che ti sorprenderanno

Norton 360 Standard fornisce una difesa di alta qualità contro le minacce online attuali e anche quelle che stanno emergendo.

Con l’antivirus avanzato, sarai in grado di tutelare le tue informazioni personali e finanziarie durante la navigazione “in rete”.

Inoltre vengono fornite una serie di funzionalità migliorate in grado di assicurare maggiore sicurezza. Grazie a Secure VPN, potrai navigare anonimamente affidandoti alla crittografia avanzata per proteggere le tue informazioni di invio e ricezione.

PC Smart Firewall e Mac Firewall monitorano costantemente il traffico abbinato al tuo computer, assicurando un blocco immediato di qualunque traffico non-autorizzato.

Norton 360 Standard offre una potente funzionalità per gestire le password che è semplice da usare per generare, memorizzare e gestire le chiavi di accesso, i dati delle carte di credito e altri dati sensibili.

Previene anche le perdite dei dati in caso di errori del disco rigido, furti di dispositivi o di attacchi ransomware. Effettua anche il backup dei tuoi documenti importanti su cloud per mantenerli al sicuro.

Per sapere in tempo se qualcuno sta cercando di accedere alla tua webcam senza autorizzazione, c’è SafeCam per PC.

Per la tua sicurezza, Norton include una Garanzia Protezione Virus: se un virus non rimovibile da Norton dovesse attaccare il tuo dispositivo, avrai un rimborso completo. Ricorda che, per il primo anno, Norton 360 Standard costa solo 29,99 euro anziché 74,99 euro.

