Protezione avanzata dalle truffe online: 70% di sconto sui prodotti Avast

L'ultima promozione prevede uno sconto notevole sui piani di un anno dei prodotti Internet Security e Ultimate.
Negli ultimi tempi i cybercriminali hanno compiuto un passo in avanti importante nel progettare minacce informatiche sempre più sofisticate e, di conseguenza, pericolose. Di questo ce ne accorgiamo ogni giorno anche solo leggendo la sezione Tech dei principali quotidiani italiani, dove vengono riportati ogni settimana episodi di phishing, attacchi ransomware, eccetera.

Non sorprende dunque che un numero crescente di persone si interessi ai prodotti di cybersecurity, al fine di ottenere una protezione avanzata dalle truffe online. Due dei pacchetti più affidabili in tal senso sono Avast Premium Security e Avast Ultimate, realizzati per offrire ai loro utenti una sicurezza efficace contro tutte le minacce informatiche.

I piani annuali di Premium Security e Ultimate beneficiano in questi giorni di uno sconto del 70%, con prezzi rispettivamente pari a 1,82 euro al mese e 2,62 euro al mese. Inoltre, scegliendo uno dei due prodotti in questione è possibile ottenere una garanzia di rimborso di 30 giorni a partire dalla data di acquisto.

Avast Premium Security e Avast Ultimate in sconto del 70%

Con il pacchetto Premium Security ogni utenti si assicura la protezione dal ransomware e dal phishing, oltre che dagli attacchi con accesso remoto dal PC e dai siti web falsi o non sicuri. Le altre funzionalità incluse sono l’assistente Avast per rilevare le truffe online, il blocco di virus e malware e la verifica della sicurezza delle reti Wi-Fi a cui ci si collega. Grazie al 70% di sconto, il piano di 12 mesi è in offerta a 21,90 euro invece di 72,99 euro.

Il prodotto per la sicurezza online Ultimate include tutti gli strumenti di Premium Security, a cui aggiunge il servizio SecureLine VPN per una maggiore e privacy quando ci si collega alla rete Internet, Cleanup Premium per una migliore ottimizzazione del computer, e la funzione AntiTrack per aumentare la protezione dell’identità online. Per un periodo di tempo limitato il pacchetto sarà in offerta a 31,50 euro per un anno anziché 104,99 euro.

Pubblicato il 20 ott 2025

