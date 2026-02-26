Protezione contro le truffe anche sui Samsung Galaxy S26

Oltre alle nuove funzionalità che sfruttano gli agenti AI per eseguire varie attività, Samsung ha portato sui Galaxy S26 diversi miglioramenti in termini di sicurezza. Come confermato da Google, gli utenti troveranno Scam Detection, la protezione contro le truffe finora disponibile sui Pixel.

Google migliora la protezione contro le truffe

Le truffe telefoniche sono molto diffuse. Lo scopo principale dei cybercriminali è ottenere le credenziali di login o il pagamento di denaro attraverso vari trucchi, ad esempio impersonando un dipendente della banca. Google offre una protezione contro queste minacce che si chiama Scam Detection. Finora era disponibile solo sui Pixel in Australia, Canada, Stati Uniti, India, Irlanda e Regno Unito. Negli Stati Uniti è arrivato anche sui nuovi Samsung Galaxy S26.

È integrata nell’app Telefono e sfrutta il modello Gemini on-device per identificare i tentativi di truffa. Quando arriva una telefonata, ad esempio da un falso dipendente di una banca che avvisa l’utente su una transazione sospetta, Scam Detection mostra un avviso di pericolo sullo schermo.

La funzionalità deve essere attivata dall’utente. Google sottolinea che la conversazione telefonica non viene conservata o condivisa con terze parti. Scam Protection viene inoltre applicata solo alle chiamate provenienti da persone non presenti nell’elenco dei contatti.

L’analogia protezione per l’app Google Messaggi è ora disponibile in oltre 20 paesi e supporta nuove lingue. Sui Galaxy S26 e i Pixel negli Stati Uniti, Regno Unito e Canada è stata migliorata la rilevazione di testo fraudolento sfruttando il modello Gemini on-device.

La funzionalità permette ad esempio di rilevare il tipo di testo utilizzato nelle truffe sulle offerte di lavoro o nelle sofisticate truffe di adescamento sentimentale (note anche come “pig butchering”), una tattica ingannevole in cui un truffatore costruisce una relazione a lungo termine con la vittima per guadagnarne la sua fiducia e indurla ad effettuare un investimento.