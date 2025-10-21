Protezione dai siti di phishing avanzata: c'è il 60% di sconto sui prodotti AVG

Il phishing è una delle tecniche più utilizzate dai cybercriminali per mettere a segno le loro truffe online ai danni di ignari cittadini, con conseguenze spesso e volentieri spiacevoli dal punto di vista sia personale che economico. Ciò lo si evince anche dai più recenti casi di cronaca, su tutti quello relativo alla clonazione delle carte di credito da parte di una piccola banda di criminali informatici nel cuore di Napoli.

Per riuscire a contrastare in maniera efficace tale pericolo, la scelta più saggia è affidarsi a un pacchetto di cybersecurity in grado di assicurare una protezione dai siti di phishing avanzata. Tra le migliori soluzioni oggi disponibili sul mercato figurano AVG Internet Security e AVG Ultimate, i prodotti per la sicurezza e privacy online sviluppati dal marchio AVG. In questo momento entrambi godono peraltro di uno sconto del 60% sulla licenza annuale, con prezzi a partire da 3,13 euro al mese.

Protezione da phishing, ransomware e siti web contraffatti

I pacchetti Internet Security e Ultimate di AVG includono tutta una serie di funzionalità per la protezione da phishing, ransomware e siti web contraffatti. Tra i principali punti di forza si annovera un antivirus avanzato che impedisce agli hacker di reindirizzare gli utenti dai siti web autentici a quelli contraffatti, al fine di sottrarre loro dati sensibili quali password, numeri di carte di pagamento, eccetera.

Un’altra caratteristica degna di nota è il firewall avanzato, grazie al quale ciascun utente è in grado di conservare al sicuro i propri file riservati affinché nessuno possa utilizzarli per richiedere un eventuale riscatto. Sempre a questo proposito, i prodotti AVG includono una funzionalità attraverso cui le app non attendibili non possono in alcun modo utilizzare la webcam del computer.

La promozione attualmente in corso sul sito di AVG, grazie alla quale è possibile beneficiare del 60% sui prodotti Internet Security e Ultimate, è valida per un periodo di tempo limitato.