Protezione MacBooster per il tuo mac in sconto per Halloween

Halloween è già passato da un po' ma alcune promo sono ancora effettivamente valide e oggi segnaliamo quella relativa alla protezione di uno o più mac. Poco importa se si tracca di MacBook o iMac, fissi o portatili. Ci sono delle licenze di MacBooster in sconto che conviene valutare per portare a casa un software che non solo cancella i file temporanei e libera memoria sul nostro Mac, ma offre anche protezione da virus o insidie della rete.

Non solo, offre una vera e propria scansione antivirus, dunque utilizzandolo si riesce a pulire tutto quello che c'è da pulire dal proprio sistema Apple, in un solo click. Fondamentale soprattutto nei tagli di memoria più piccoli, dove i file temporanei vanno a dare problemi di spazio, essendo appunto limitato. Al posto di acquistare dei supporti di storage esterni che non fanno altro che rinviare il problema per farlo poi riproporre, si può optare per un software che tiene sempre sotto controllo la salute del computer.

Mac sempre con sistema ottimizzato

Oltre agli evidenti vantaggi dal punto di vista dello spazio, si ottiene anche un miglioramento delle prestazioni, in quanto si riesce a pulire la lista dei programmi in esecuzione automatica in fase di avvio, per eliminare eventuali esecuzioni non desiderate che rallentano il sistema.

Allo stesso tempo si riesce a gestire meglio la RAM andando a chiudere i processi che occupano troppa memoria e rendere tutto l'utilizzo del sistema più fluido e reattivo, anche con tante app aperte allo stesso tempo.

I piani in offerta permettono di portare a casa una protezione con pochi euro al mese, volendo anche per più Mac, con l'aggiunta di assistenza dedicata a cui si possono chiedere informazioni sul funzionamento e su come ottimizzare il sistema. Consigliato dunque il piano annuale che prevede assistenza 7 giorni su 7.