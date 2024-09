Protezione multi-dispositivo con Kaspersky Small Office Security

Qualsiasi dispositivo collegato ad una rete ad accesso pubblico come Internet è per sua natura esposto ad attacchi di ogni genere. Lo sanno bene gli internauti di lunga data, ma lo sanno bene anche e soprattutto i titolari delle piccole aziende, che si ritrovano quotidianamente alle prese con un’ampia varietà di pericoli che mettono a repentaglio l’integrità dei loro dispositivi. Kaspersky Small Office Security offre una protezione completa e centralizzata di tutti i device aziendali, siano essi PC, Mac o smartphone e tablet con sistema operativo Android.

Kaspersky Small Office Security tiene al sicuro tutti i dispositivi aziendali

Kaspersky Small Office Security protegge ogni tipo di dispositivo in maniera semplice e immediata. Per mettere al sicuro tutti gli apparecchi usati in azienda basta semplicemente distribuire la licenza ad ognuno dei device utilizzati dai dipendenti o dai collaboratori. In caso di nuovi dispositivi da aggiungere a quelli già protetti, è sufficiente inviare un collegamento tramite e-mail per unire i nuovi arrivati al gruppo di prodotti già monitorati da Kaspersky Small Office Security.

La gestione centralizzata della sicurezza offerta dalla suite Kaspersky diventa particolarmente utile in caso di furto o smarrimento di uno dei dispositivi aziendali. Kaspersky Small Office Security consente in questi casi di bloccare il device da remoto in maniera rapida, evitando che eventuali malintenzionati possano avere accesso ai dati sensibili di clienti e fornitori o ad altre informazioni aziendali riservate.

Kaspersky garantisce a tutti i dispositivi una protezione costante e sempre aggiornata da virus, trojan, keylogger e altri malware. Il software antivirus mette inoltre al riparo dagli attacchi ransomware che possono pregiudicare l’accesso legittimo ad un apparecchio infettato, mentre una serie di avanzate tecnologie impedisce che gli attacchi phishing vadano a segno tramite clic accidentali su email e file fraudolenti.

Convenienza e flessibilità tra i punti di forza di Kaspersky Small Office Security

Il numero dei dispositivi protetti da Kaspersky Small Office Security e i servizi inclusi varia in base alla quantità di licenze acquistate. I pacchetti attualmente disponibili vanno da un minimo di 3 ad massimo di 49 licenze e consentono quindi a qualsiasi azienda di ottenere la protezione di cui necessita in base alle proprie esigenze.

I prezzi di lancio per i nuovi clienti partono da 64,08 euro per il piano annuale con licenze per 3 dispositivi a scelta tra device fissi e mobili. La flessibilità si unisce quindi alla convenienza, ma ancora più interessante è la possibilità di provare i vantaggi di Kaspersky Small Office Security a costo zero grazie alla garanzia di rimborso entro 30 giorni prevista per tutti i piani di abbonamento.