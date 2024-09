Protezione totale Bitdefender: sconto del 50% su 1 Anno per 5 dispositivi

Hai bisogno di una protezione antivirus per tutta la famiglia? Allora Bitdefender è la soluzione migliore. Innanzitutto perchè è uno dei software migliori presenti in commercio, ma poi anche perchè ad un prezzo eccezionale puoi avere il massimo della protezione per ben 5 dispositivi. Con il piano Total Security scontato del 50% per il primo anno puoi contare su un programma affidabilissimo, che ti protegerrà dalle minacce informatiche a 360°.

Tutti i vantaggi offerti da Bitdefender

Questo strumento mette a disposizione una protezione multilivello, che mantiene al sicuro documenti, immagini e video presenti sui tuoi dispositivi. Bitdefender Total Security è in grado di proteggere device di ogni tipo: Windows, MacOS, iOS e Android. E lo fa formando uno scudo impenetrabile: malware e ransomware non potranno nemmeno avvicinarsi.

Non dovrai nemmeno più preoccuparti delle tantissime truffe presenti online, grazie alla protezione anti-phishing. Bitdefender rileva e blocca siti web mascherati da pagine affidabili per sottrarre dati finanziari, come password o numeri di carta di credito. Ed è una sicurezza anche per l’online banking: grazie al browser dedicato, protegge le tue transazioni e impedisce ogni frode.

Da menzionare anche le modalità gioco, film e lavoro presenti in questo antivirus, che non ti importunerà mai con richieste superflue mentre sarai impegnato nella tua attività. Bitdefender infatti blocca temporaneamente le finestre pop-up, regola le impostazioni grafiche e mette in pausa alcune attività in background non importanti.

Molto importante: questo tool utilizza poche risorse, quindi non appesantirà il tuo sistema, evitando fastidiosi rallentamenti (tipici di molti altri antivirus).

Capitolo prezzo: solo per poco tempo, Total Security viene venduto al costo di 42,49€ anzichè 84,99€. Non tergiversare: la promo potrebbe terminare da un momento all’altro. Per attivare l’antivirus basta andare sul sito di Bitdefender.