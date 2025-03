Protezione totale per la tua famiglia: Norton 360 Advanced scontato del 66%

Norton, uno dei principali protagonisti della sicurezza informatica ha in promozione il suo abbonamento più completo, con uno sconto del 66%. Un abbonamento che include tutte le migliori funzionalità e strumenti per la cybersecurity, a un prezzo estremamente vantaggioso e con la possibilità di installarlo su 10 dispositivi contemporaneamente. Attivalo ora e dimentica i rischi di virus, frodi e fughe di dati.

Sicurezza completa per tutti i tuoi dispositivi

Norton 360 Advanced è attualmente una delle migliori suite per la sicurezza informatica. Poterlo acquistare a 3,75€ al mese per un anno rappresenta un’opportunità davvero interessante. Questa suite, infatti, include non solo l’antivirus contro virus, malware, ransomware e hacker, ma anche la protezione dalle minacce in tempo reale, la VPN illimitata per navigare in modo anonimo e sicuro, il password manager per gestire le credenziali di accesso, il Social Media Monitoring e il Dark Web Monitoring per scansionare il web per prevenire il furto d’identità e le fughe di dati.

Tra gli aspetti interessanti di Norton 360 Advanced c’è anche la formula Promessa Protezione Virus. Si tratta, infatti, della garanzia che nel caso in cui l’antivirus non riuscisse a rimuovere un virus che ha infettato un dispositivo, Norton provvederà al rimborso completo del costo dell’abbonamento. Una garanzia di grande professionalità aziendale e potenza dell’antivirus.

Inoltre, incluso in Norton 360 Advanced ci sono anche 200 GB di spazio in cloud da utilizzare per il backup dei file più importanti. Con un unico abbonamento si ha così la possibilità di proteggere fino a 10 dispositivi simultaneamente, tra computer, smartphone e tablet, indipendentemente dal sistema operativo utilizzato.

Questa flessibilità rende Norton 360 Advanced la soluzione ideale per le famiglie moderne, dove la molteplicità di dispositivi è ormai la norma. Puoi acquistarlo con la promozione del 66% e pagarlo solamente 3,75€ al mese per un anno.