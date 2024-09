Proton 9.0.3 su Linux aggiunge il supporto per numerosi altri titoli

Valve aggiorna il suo emulatore incluso su Steam, rilasciando Proton 9.0.3, che con l’ultima versione consente di giocare a numerosi altri titoli su Linux. Basato su Wine e altri componenti aggiuntivi, consente di eseguire con ottime prestazioni diversi giochi della libreria Steam sia su Steam Deck, ma anche su sistemi desktop che hanno installato una distribuzione del pinguino.

Proton 9.0.3: l’ultimo aggiornamento dell’emulatore di Valve per i giochi

Con il rilascio di Proton 9.0.3, Valve aggiunge il supporto a diversi altri titoli che possono ora essere eseguiti su Linux, come Avatar: Frontiers of Pandora (per ora funzionante solo su desktop), Banyu Lintar Angin, Flatout 3, Dinner with an Owl, Farlight 84, Ball at Work: The Ultimate Speedrun Platformer!, Owl Observatory Demo e KinitoPET. Alla lista si aggiungono anche The King of Fighters XIII Steam Edition, Syberia, Sleeping Dogs: Definitive Edition, Sword of Convallaria, Super, Unity of Command II e Zaccaria Pinball.

A parte il supporto per i titoli, la nuova versione corregge anche diverse regressioni in alcuni giochi già supportati, tra cui il DLC di Alan Wake’s American Nightmare, GRID Autosport, GRID 2, Bionic Commando, Warhammer 40.000: Darktide, Sonic Forces e Noita. Questi titoli, afflitti precedentemente da problemi di esecuzione, sono adesso nuovamente giocabili con l’ultima versione dell’emulatore.

Proton 9.0.3 migliora poi ulteriormente il supporto per altri giochi come Guild Wars 2, Fallout 3 (edizione standard e GOTY), Yakuza Kiwami, Quantum Break, Yakuza 4 Remastered, Zeepkist, Arcanum, Aimlabs, RAID: World War II, Strip Fighter ZERO, Undecember, IL-2 Sturmovik: Cliffs of Dover Blitz Edition, Shady Brook – A Dark Mystery Text Adventure e Starfield: Creation Kit, Halo Infinite, Squad, Three Kingdoms, FINAL FANTASY XII THE ZODIAC AGE, Helldivers 2, Dinogen Online, SCP Secret Laboratory, Burnout Paradise Remastered, Insanely Twisted Shadow Planet, Project Kunai, One Finger Death Punch, Hell Yeah! Wrath of the Dead Rabbit, Spirit Hunter: NG, Far Cry 3 Blood Dragon, THE FINALS e Once Human.

L’emulatore aggiorna anche il proprio codice con il supporto a D3D12 in OpenXR, migliorando la riproduzione di AVPro in VRChat, oltre a risolvere problemi con i launcher EA Desktop e Ubisoft Connect e altre migliorie fondamentali, tra cui l’uso della memoria nella riproduzione dei video nei giochi a 32 bit, l’aggiornamento dei componenti interni e molto altro per migliorare le prestazioni e l’esperienza complessiva.

Tutti i cambiamenti sono elencati nella loro completezza nel changelog ufficiale.