Proton 9.0-4 supporto per Warhammer 40K: Space Marine 2 e altro

Valve ha da poco rilasciato Proton 9.0-4, l’ultima versione del suo emulatore basato su Wine che, su Linux, viene integrato in Steam, oltre che usato su SteamDeck, per l’esecuzione dei giochi Windows. L’aggiornamento permette di supportare nuovi titoli, come Warhammer 40K: Space Marine 2, ma anche Shogun 2 e molti altri. Non mancano consueti correttivi e migliorie, volti a ottimizzare ulteriormente prestazioni ed esperienza.

Proton 9.0-4: supporto per nuovi titoli e DLSS 3

Come anticipato inizialmente, Proton aggiunge il supporto a nuovi titoli per Windows, tra cui figurano Total War: SHOGUN 2, Warhammer 40,000: Space Marine 2, Sniper Elite: Nazi Zombie Army 2, Welcome to Dustown, ScarQuest e Hard Chip Demo. A questi si aggiungono ulteriori giochi, come Test Drive Unlimited Solar Crown, Cube Hero Odyssey, Disgaea 4 Complete+, APB Reloaded e Conqueror’s Blade.

La nuova versione apporta poi migliorie ai titoli già supportati, nello specifico per Star Wars: Knights of the Old Republic, Marlow Briggs and the Mask of Death, B-17 Flying Fortress – The Mighty 8th, Mary Skelter 2, Knowledge, or know Lady, Astral Ascent, Max: The Curse of Brotherhood, Clash for Crust, Skull and Bones, Dark and Darker, March of Empires, Devil May Cry 3 Special Edition, I Expect You To Die, Hotshot Racing e Fablecraft, oltre a Pharaoh Rebirth+, Age of Mythology: Retold, March of Empires, Blood Strike, MultiVersus, Trackmania United Forever, Trackmania Nations Forever, Oddworld: Stranger’s Wrath HD, Fallout: New Vegas, Warriors All-Stars, Red Dead Redemption 2, Hunt: Showdown 1896, Dog Brew, Age of Empires II: Definitive Edition, For Honor e UNO.

Le aggiunte non si fermano ai soli giochi, con Proton 9.0-4 arriva infatti anche il supporto per nuove funzionalità grafiche Nvidia, come Optical Flow API e DLSS 3 Frame Generation. Altre novità riguardano Wine Mono 9.3.1, DXVK 2.5.1 , dxvk-nvapi 0.7.1-94-gafb59a8e841b, vkd3d-proton 2.13-241-g4fd7d3ab3d35 e vvkd3d 1.14.

Tutti i dettagli di Proton 9.0-4 sono disponibili nelle note di rilascio ufficiali. Ricordiamo che, per abilitare l’emulatore, basta fare clic col tasto destro su un gioco della libreria Steam, selezionando “Preferenze” e recendosi quindi nella sezione “Compatibilità”.