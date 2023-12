Proton Drive: backup automatico delle foto su Android

La software house svizzera ha annunciato una nuova funzionalità per Proton Drive. L’app Android supporta ora la sincronizzazione automatica delle foto, come già possibile su Google Drive e Microsoft OneDrive. Ovviamente sia le immagini che i metadati sono protetti dalla crittografia end-to-end. Il servizio è accessibile anche da web, iOS, Windows e macOS.

Backup automatico delle foto

Andy Yen, CEO e fondatore di Proton, sottolinea che la funzionalità è disponibile sui servizi concorrenti, ma le foto non sono protette dalla crittografia end-to-end. Ciò significa che le stesse aziende possono accedere alle foto e sfruttarle a scopo di profitto. Proton Drive garantisce invece la massima privacy, come avviene con Proton Mail, Calendar, Pass e VPN.

Le immagini possono infatti contenere informazioni sensibili, tra cui documenti d’identità, numeri delle carte di credito o la posizione geografica. La maggioranza degli utenti conserva le foto sullo smartphone. Ciò comporta diversi rischi, come la perdita di anni di ricordi a causa della cancellazione accidentale, la rottura del dispositivo o il furto tramite malware.

Dopo aver attivato il backup automatico nella scheda Foto dell’app verrà applicata la crittografia end-to-end e avviata la sincronizzazione sul cloud. Il CEO consiglia quindi di disattivare la sincronizzazione di Google Foto per liberare spazio e proteggere la privacy.

Dopo il caricamento è possibile accedere alle foto anche da web, iOS, Windows e macOS. Le foto sono organizzate per data nella scheda dedicata e l’utente può eseguire altre operazioni, tra cui selezione, download e cancellazione (anche per i video). Nell’app mobile è disponibile l’anteprima di vari formati (ad esempio panorami, ritratti e timelapse). Ovviamente l’accesso è possibile anche offline (in assenza di connessione), come per altri file.

La funzionalità verrà estesa all’app iOS nelle prossime settimane (attualmente è in versione beta). La roadmap prevede il supporto per gli album e la classificazione automatica in base al tipo di foto (ad esempio gli screenshot).