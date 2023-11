Proton Drive, il cloud storage crittografato, arriva su Mac

Proton è un’azienda nata nel 2014 che si occupa di garantire la sicurezza dei dati online meglio di chiunque altro. Il suo prodotto più famoso è Proton Mail, che si definisce “la più grande e-mail crittografata del mondo” e che è usata da oltre 100 milioni di persone e da alcune delle più grandi aziende del mondo per gestire la propria posta elettronica.

Oggi l’azienda ha lanciato Proton Drive per macOS, un’applicazione che permette agli utenti Apple di accedere in modo sicuro e crittografato al cloud storage direttamente dai loro dispositivi basati su macOS. Dopo aver rilasciato la versione Windows di Proton Drive da diversi mesi, l’azienda completa così la sua offerta di cloud hosting.

Un concorrente per Google Drive, iCloud e Dropbox

Proton Drive si propone come un’alternativa a Google Drive, iCloud e Dropbox, vantando la “crittografia end-to-end dell’applicazione”, che assicura che i file archiviati in Proton Drive siano crittografati prima di essere caricati. In questo modo, nessuno, nemmeno Proton, potrà accedere ai file. Come spiegano i responsabili dell’azienda, “la combinazione di cloud e crittografia end-to-end offre agli utenti la flessibilità del cloud storage con la sicurezza dell’archiviazione offline”.

Che si tratti di documenti di lavoro o di foto personali, il cloud storage con crittografia end-to-end di Proton è “una cassaforte svizzera sicura e crittografata che protegge i vostri ricordi più preziosi […] Qualsiasi modifica apportata ai vostri file sul Mac si rifletterà automaticamente sugli altri dispositivi in cui Proton Drive è installato”.

Il cloud storage ha anche un’interfaccia elegante, semplice e intuitiva. È possibile personalizzare l’aspetto delle cartelle e dei file, nonché attivare una modalità scura. Per testare l’account gratuito di Proton Drive, basta creare un account gratuito sul sito, che offre 1 GB di spazio di archiviazione.