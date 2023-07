Proton Drive: disponibile l'app per Windows

La software house svizzera ha annunciato la disponibilità di Proton Drive per Windows. Il servizio era finora accessibile tramite web e app mobile (Android e iOS). Gli utenti troveranno funzionalità simili a quelle dei concorrenti, ma avranno il vantaggio della sicurezza offerta dalla crittografia end-to-end (anche per la versione gratuita).

Proton Drive: cloud storage cifrato

Proton Drive per Windows 11 e 10 consente di sincronizzare i file presenti in qualsiasi directory, quindi non solo Desktop, Documenti, Download, Immagini o Musica. Il servizio supporta dispositivi multipli. Ciò significa che è possibile vedere tutte le cartelle sincronizzate su tutti i computer. Una volta attivata, l’operazione viene eseguita in background.

Come detto, il principale vantaggio su altri servizi simili è rappresentato dalla crittografia end-to-end. Nessuno, nemmeno Proton, può decifrare e accedere ai file. La crittografia non viene applicata solo ai contenuti dei file, ma anche ai metadati (nome cartella, nome file, dimensione, data di caricamento e altri). Vengono inoltre usate firme crittografiche che consentono di verificare l’autenticità dei file e prevenire la manomissione.

Proton Drive per Windows supporta inoltre la cronologia delle versioni (solo in abbonamento) e la sincronizzazione “on-demand”. Quest’ultima funzionalità consente di risparmiare spazio su disco, in quanto i file sono scaricati quando servono. In alternativa è possibile scaricare sempre i file su disco per l’accesso offline. Tra le funzionalità facoltative ci sono la protezione dei file tramite password e la scadenza per i link di condivisione dei file.

La versione gratuita di Proton Drive offre 1 GB di storage, mentre la versione Plus (3,99 euro/mese) include 200 GB di spazio. C’è infine Proton Unlimited (9,99 euro/mese) che include 500 GB di spazio e gli altri quattro servizi (Mail, Calendar, VPN e Pass). Nei prossimi mesi arriveranno anche le app per macOS e Linux.