Proton Drive disponibile su Android e iOS

Proton Drive è disponibile per tutti dal mese di settembre. Un mese prima erano state annunciate le versioni preliminari delle app per Android e iOS. La software house svizzera, nota soprattutto per la sua VPN, ha rilasciato oggi le versioni finali che gli utenti possono già scaricare dagli store di Google e Apple. Le app per Windows e macOS arriveranno l’anno prossimo.

Proton Drive per Android e iOS

Proton Drive è un servizio di cloud storage protetto dalla crittografia end-to-end. Solo il proprietario e gli utenti che ricevono il link di condivisione possono accedere ai file. Ciò significa che Proton Drive offre una maggiore sicurezza rispetto ai più noti Microsoft OneDrive, Google Drive e Dropbox.

Grazie alle app per Android e iOS è possibile accedere a file e cartelle in mobilità. Ovviamente è possibile caricare e visualizzare documenti di vario tipo. È disponibile anche l’accesso offline (in assenza di connessione). Se l’utente attiva la funzionalità, file e cartelle verranno scaricate sul dispositivo in forma cifrata.

La crittografia viene applicata anche ai metadati, tra cui nomi di file e cartelle, dimensione dei file, estensione dei file e miniature. Tutti i dati sono conservati sui server in Svizzera e Germania. Su iPhone e iPad è possibile impostare un PIN per l’apertura dell’app.

Proton Drive consente inoltre di condividere file e cartelle con utenti che non hanno un account, utilizzando link sicuri. Eventualmente è possibile impostare la scadenza del link e l’obbligo di una password. La versione gratuita del servizio offre 1 GB di storage, mentre la versione Plus (3,99 euro/mese) include 200 GB di spazio. C’è infine Proton Unlimited (9,99 euro/mese) che include 500 GB di spazio e gli altri tre servizi (Mail, Calendar e VPN).

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.