Proton Pass: password manager open source

Dopo Mail, Calendar, Drive e VPN arriva Proton Pass. La software house svizzera ha annunciato il suo password manager open source con crittografia end-to-end. Gli utenti possono installare le app per Android e iOS o le estensioni per Chrome, Edge, Firefox e Brave. È possibile scegliere tra la versione gratuita e quella Plus in abbonamento.

Proton Pass: funzionalità e costo

In attesa dell’ampia diffusione delle passkey, un password manager è ancora la migliore soluzione per conservare le credenziali di login e altri dati sensibili. È possibile sfruttare i password manager integrati nei browser, ma un software dedicato garantisce una maggiore sicurezza.

Proton Pass offre tutte le funzionalità di un password manager, quindi conserva credenziali, numeri delle carte di credito e altre informazioni, può generare password sicure e velocizza l’accesso con il riempimento automatico. Gli utenti possono usarlo anche per l’autenticazione in due fattori. La software house svizzera sottolinea che Proton Pass è un identity manager.

Quando l’utente effettua il login usa due dati: email e password. Quest’ultima può essere facilmente cambiata e viene conservata sul sito in forma cifrata. L’indirizzo email rimane sempre lo stesso per anni e non può essere cifrato perché serve per inviare comunicazioni all’utente. In caso di data breach finisce quindi nelle mani dei cybercriminali e può essere usato per attacchi di phishing.

Proton Pass protegge l’identità digitale attraverso la creazione di un alias che può essere usato al posto dell’email reale. In caso di data breach e phishing è sufficiente disattivare l’alias. La crittografia end-to-end viene applicata anche a indirizzo email e URL dei siti. Proton Pass supporta inoltre la sincronizzazione tra dispositivi e cifra i backup dei dati. Il codice sorgente è disponibile su GitHub.

La versione Free include login illimitati, dispositivi illimitati e 10 alias email. La versione Plus (4,99 euro/mese) offre login, dispositivi e alias illimitati, autenticazione in due fattori e vault multipli. Fino al 31 luglio è possibile sottoscrivere l’abbonamento a 1 euro/mese per sempre.