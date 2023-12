Proton Mail ora ha un'app desktop su Windows e macOS

Una buona notizia per gli utenti di Proton Mail: la software house ha appena rilasciato l’app desktop del servizio. Il programma, da installare in locale su PC e Mac, include le funzionalità utili per la gestione della posta elettronica e del calendario. La prima fase del rollout è aperta esclusivamente a coloro che dispongono di un account Visionary a pagamento (reso di nuovo accessibile per l’occasione), nel corso del 2024 arriverà a interessare tutti.

Ecco l’app desktop di Proton Mail per PC e Mac

Lo sviluppatore chiede ai partecipanti di inviare i loro feedback, saranno presi in considerazione e valutati. Il software è disponibile per il download in beta: ecco i link diretti per le versioni Windows e macOS. Qui sotto uno screenshot dell’interfaccia.

Il team ha già reso noto le funzionalità in arrivo con i prossimi aggiornamenti, non ancora implementate.

modalità offline;

supporto al passaggio tra account diversi;

badge di notifica per i messaggi non letti;

correzione di un bug per l’apertura della finestra appropriata in seguito al click su una nuova email o su una notifica del calendario;

apertura dell’applicazione dopo aver fatto click su un link mailto;

apertura dell’applicazione dai file in formato ICS;

abilitazione di Easy Switch.

E per Linux? Al momento, non è disponibile una versione dedicata, ma nell’annuncio si fa riferimento a una fase di sviluppo già avviata e che arriverà a concretizzarsi nel lancio dell’app entro la prima parte del 2024.

È meglio questa nuova incarnazione del software o la Web app tradizionale? Risponde il team di Proton.