Proton Pass: condivisione password con Secure Links

Dopo aver introdotto la funzionalità Pass Monitor, la software house svizzera ha annunciato un’altra utile novità per Proton Pass. Gli utenti possono ora sfruttare Secure Links per la condivisione sicura delle password. La novità è inizialmente disponibile solo per gli abbonati al piano Visionary o Lifetime.

Proton evidenzia che ci sono molte ragioni per cui l’utente condivide una password (ad esempio quella della connessione WiFi e di un servizio di streaming), ma spesso utilizza metodi poco sicuri, come SMS o email. I dati avranno una validità infinita (se la password non viene cambiata) e possono finire nelle mani dei cybercriminali in caso di phishing, smishing o altri tipi di attacchi informatici.

Grazie a Secure Links è possibile condividere la password in modo sicuro, anche con persone che non usano Proton Pass. I link possono essere generati, aggiornati e cancellati all’interno dell’app. La gestione avviene tramite una dashboard centrale. È possibile impostare una scadenza (da un’ora a 30 giorni) o limitare il numero di volte in cui il destinatario può accedere al link (da uno a infinito).

I link sono protetti dalla crittografia end-to-end, quindi solo mittente e destinatario possono vederli. Nemmeno Proton non può leggerli perché sono generati sul dispositivo. Quando il destinatario apre un link, il browser invia solo la prima parte dell’URL. Al momento, la funzionalità è disponibile solo per gli abbonati al piano Visionary. Nei prossimi giorni verrà estesa a tutti gli abbonati.

L’account Proton viene usato per tutte le app (Pass, Mail, Drive, Calendar e VPN), quindi la password è unica. Gli utenti di Proton Pass (anche quelli che usano la versione gratuita) possono impostare una seconda password per una maggiore sicurezza. Proton Pass è disponibile anche per macOS, Linux e Safari dall’inizio di giugno.