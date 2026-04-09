ProtonVPN in super sconto: -70% e privacy garantita fino al 2028

A partire da soli 2,99 euro al mese puoi allungare le mani su un abbonamento di 2 anni a ProtonVPN. È merito di un’offerta a tempo limitato che applica uno sconto del 70% sul prezzo di listino, garantendoti così 24 mesi di protezione totale della privacy e anonimato online, da oggi e fino alla primavera 2028.

Lo sconto del 70% su ProtonVPN è un affare

Riconosciuta a livello globale come una Virtual Private Network affidabile e inviolabile, è composta da server in 120 paesi del mondo: in qualsiasi momento potrai scegliere a quale collegarti, ottenendo così un indirizzo IP geolocalizzato, nascondendo quello reale ed evitando blocchi e censure. A questa funzionalità chiave se ne aggiungono molte altri come il filtro DNS per inserzioni, tracker e script dannosi, il pieno supporto ai client P2P (non solo BitTorrent) e un’assistenza da contattare in caso di necessità. Inoltre, non ci sono compromessi da accettare per quanto riguarda la velocità, risultando adatta anche per il gaming in modalità multiplayer e per lo streaming dei contenuti in alta definizione. Fai un salto sul sito ufficiale per saperne di più.

Vuoi conoscere altri due vantaggi da considerare per attivare ProtonVPN con il 70% di sconto? Il primo è la politica di non conservazione dei log per assicurare che nessuna informazione sia mai salvata né condivisa. Il secondo riguarda invece la garanzia di rimborso che ti permetterà eventualmente di recuperare la spesa entro 30 giorni se non sarai soddisfatto.

Il servizio è gestito da Proton, realtà svizzera fondata nel 2014 e nata da un team di scienziati che si sono incontrati tra i laboratori del CERN. Da sempre ha la tutela della privacy come priorità assoluta. Non a caso lo slogan è Un internet migliore inizia con rispetto della privacy e della libertà .