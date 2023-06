Prova 1Password gratis: da oggi c’è anche la telemetria

I creatori del servizio di gestione delle password 1Password hanno annunciato oggi il lancio di quello che chiamano un “sistema di telemetria che preserva la privacy” nell’applicazione.

La telemetria raccoglie dati sull’utilizzo e molte applicazioni e tutti i sistemi operativi dispongono di tali sistemi.

Gli sviluppatori possono usarlo per analizzare i problemi o l’utilizzo, il che può aiutare a dare priorità allo sviluppo.

La telemetria è una red flag per alcuni utenti, in particolare quelli con un background o esperienza tecnologica.

Uno dei motivi è che spesso viene integrato automaticamente nei programmi e nei sistemi operativi. In altre parole: i dati vengono raccolti automaticamente e gli utenti devono cercare le opzioni di opt-out, se esistono.

A volte, queste opzioni possono anche essere ripristinate, ad esempio dopo gli aggiornamenti. Una funzione sicuramente interessante, che analizzeremo nei prossimi articoli.

