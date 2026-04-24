Prova Amazon Music gratis per 30 giorni e non lo lasci più

Amazon Music conferma di essere ancora una volta una delle piattaforme di streaming musicali migliori in circolazione. Questo perché, oltre ad offrire un servizio qualitativamente di altissimo livello, continua a mettere a disposizione una prova gratuita di 30 giorni.

Sono in pochi a poter vantare le sue caratteristiche. Ma quali sono? Vediamo nel dettaglio perché Amazon Music è così apprezzato dagli utenti che lo utilizzano.

Tutti i vantaggi di Amazon Music

Uno dei principali punti di forza di Amazon Music è il suo straordinario catalogo, con oltre 100 milioni di canzoni disponibili on demand. Oltre ai brani, sono presenti playlist curate dalla redazione, podcast e un audiolibro al mese.

Da menzionare l’esperienza audio di alto livello: supporta l’audio HD e quello spaziale. L’ascolto sarà più immersivo e dettagliato, per una qualità sonora superiore. Sembrerà proprio come ascoltare le voci dei tuoi artisti preferiti come se fossi in studio con loro.

Per avere la prova gratis basta andare sul sito di Amazon Music ed iscriversi ora come nuovi utenti. Una volta terminato il periodo promozionale, l’abbonamento si rinnova a 10,99€ al mese, con possibilità di cancellarlo in ogni momento.