 Prova Apple TV+ gratis per 7 giorni: così esplori il catalogo senza pagare
Apple TV+ è l'unica piattaforma di streaming che permette di "testare" il suo catalogo con 7 giorni di prova gratis. Ecco come attivarla.
Tra le piattaforme di streaming per guardare film e serie, merita un posto d’eccezione Apple TV+. Questo servizio mette a disposizione i migliori contenuti del momento, sia usciti di recente che quelli che sono già diventati dei “classici” intramontabili.

Il catalogo è molto ricco e per esplorarlo al meglio, senza spendere un centesimo, è possibile provare gratis Apple TV+ per 7 giorni. Terminato il periodo di prova, l’abbonamento si rinnoverà al costo di 9,99€ al mese, ma puoi decidere di non farlo partire dandone disdetta con un semplice clic.

Cosa offre Apple TV+ e come sbloccare la prova gratuita

Su Apple TV+, come dicevamo, puoi fruire delle migliori serie tv e film del momento. Da “Invasion” a “Slow Horses“, passando per “All Of You” e “Wolfs“, c’è di tutto: fantascienza, thriller, horror e molto altro. E, grande novità di quest’anno , viene anche trasmessa la MLS Cup.

A dispetto di quanto possa intuirsi a primo acchitto, la piattaforma in questione può essere utilizzata da tutti: sia da chi ha ovviamente un device Apple, ma anche su smart tv, smartphone e tablet di altri marchi e sistemi operativi. Apple TV+ non si pone limiti da questo punto di vista.

Per sfruttare l’iniziativa della prova gratuita ed esplorare il catalogo, basta andare sul sito di Apple TV+ e premere su “Accetta la prova gratuita”. Ma c’è di più: chiunque abbia acquistato di recente un device della “mela morsicata”, può ottenere addirittura 3 mesi gratis.

Pubblicato il 10 ott 2025

Edoardo D'amato
10 ott 2025
