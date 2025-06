Prova gratis Apple Music: tutte le nuove uscite e 100 milioni di brani

Forse non lo sai, ma hai la possibilità di attivare subito un mese gratis per l’accesso illimitato ad Apple Music. Vuoi conoscere i vantaggi inclusi e le caratteristiche del servizio? Mettiti comodo, sono davvero tanti: dal supporto all’audio spaziale con Dolby Atmos per un ascolto coinvolgente alla definizione lossless per una qualità del sonoro priva di compressione, senza dimenticare la possibilità di controllarlo tramite Siri e zero pubblicità, i download per la riproduzione offline, concerti live, interviste e molto altro ancora.

Un mese gratis di Apple Music: attivalo subito

La piattaforma vanta un ricco catalogo composto da oltre 100 milioni di canzoni, aggiornato di continuo con le nuove uscite del mercato discografico. In queste settimane sono stati aggiunti album come IO NON SAREI di Alessandra Amoroso, 1998 di Coez, FOMO de Il Pagante, Libertà negli occhi di Noccolò Fabi, Mediterraneo di Bresh e LOCURA di Lazza. La compatibilità è garantita per tutti i dispositivi: iPhone, iPad, Apple Watch, Mac, Apple TV, HomePod, CarPlay, Android e PC, console PlayStation e Xbox, smart TV e smart speaker.

Non devi far altro che iscriverti per attivare il tuo mese gratis di Apple Music. Prima della scadenza potrai scegliere liberamente se rinnovare la sottoscrizione oppure cancellarla, senza alcuna spesa né vincolo.

Sono tre i piani di abbonamento proposti dalla mela morsicata. Dopo la prova a costo zero, potrai scegliere quello più adatto a te. Ce n’é uno economico riservato agli studenti e quello per tutta la famiglia che consente un accesso illimitato a un massimo di sei persone, ognuna delle quali può gestire la propria libreria in modo privato e indipendente, con suggerimenti personalizzati. Eccoli.

Studenti a 5,99 euro al mese;

Individuale a 10,99 euro al mese;

Famiglia a 16,99 euro al mese.