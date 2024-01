Prova gratis la prima lezione del corso di inglese per bambini dai 4 ai 12 anni di Novakid

Novakid è una piattaforma pluripremiata da riviste di settore e pubblicazioni note in tutto il mondo, tra cui Forbes, per i suoi corsi di inglese online per bambini dai 4 ai 12 anni. Corsi cuciti su misura in base alla preparazione e all’età di ciascun studente, e che vedono la partecipazione di insegnanti madrelingua certificati, con i bambini che imparano la lingua straniera in maniera semplice, veloce e divertendosi.

In queste ore puoi approfittare della possibilità di provare la prima lezione gratis, così da valutare il metodo di studio proposto e la preparazione degli insegnanti. E se ritieni sia all’altezza delle aspettative, proseguire con uno dei tre piani di abbonamento disponibili, con sconti fino al 17% e prezzi a partire da 7,50 euro a lezione.

Come funziona il corso di inglese per bambini dai 4 ai 12 anni di Novakid

Il corso di inglese online per bambini di Novakid prevede un programma personalizzato in base all’età e alla preparazione di ogni studente. Alla base del successo della piattaforma c’è un programma ideale per i più piccoli e gli adolescenti, a cui viene data l’opportunità di imparare l’inglese con la lingua universale dei bambini: il gioco.

Ogni lezione del corso ha una durata di 45 minuti: i primi 20 minuti con l’insegnante, i restanti 25 minuti sono invece occupati da attività extra. Ogni maestro di Novakid può vantare la certificazione internazionale di insegnante della lingua inglese e segue il programma di studio basandosi sul QCER, vale a dire il Quadro Europeo Comune di Riferimento per le lingue (standard europeo di insegnamento).

Prova gratis la prima lezione del corso di inglese di Novakid: al termine sei libero di scegliere se interrompere il corso senza spendere nulla o abbonarti a uno dei tre piani di abbonamento disponibili da 3, 6 e 12 mesi.

