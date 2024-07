Prova gratis per 3 mesi Apple Arcade con questo "trucco"

Apple Arcade è il servizio streaming di videogiochi sviluppato dalla casa di Cupertino. Offre l’accesso illimitato a più di 200 giochi, privi di pubblicità, interruzioni o acquisti in-app. In più consente di giocare anche offline, ovunque ci si trovi, e di condividere l’abbonamento con altre cinque persone in famiglia.

Il piano mensile di Apple Arcade costa 6,99 euro al mese, volendo però è possibile ottenere una prova gratuita di tre mesi acquistando un dispositivo Apple idoneo. In alternativa, si può beneficiare di un mese gratis sottoscrivendo il pacchetto Apple One.

Come ottenere 3 mesi gratis di Apple Arcade

Per riscattare 3 mesi gratis di Apple Arcade occorre acquistare un nuovo iPhone, iPad, Mac o una nuova Apple TV. L’attivazione dell’offerta deve avvenire entro i primi 90 giorni dall’accensione del nuovo dispositivo.

Il riscatto della prova gratuita è molto semplice. Basta accendere il nuovo dispositivo Apple e accedere con il proprio ID Apple, dopodiché si apre Apple Arcade e si sceglie Riscatta 3 mesi gratis tramite il banner che compare in automatico. In caso contrario, bisogna accertarsi il dispositivo in questione sia aggiornato all’ultima versione di iOS, iPadOS, tvOS e macOS.

Durante il periodo di prova, gli utenti possono beneficiare di tutti i vantaggi degli abbonati, inclusa la possibilità di estendere la propria sottoscrizione ad altri cinque membri della propria famiglia. Al termine dei tre mesi gratuiti, il servizio si rinnova a 6,99 euro al mese. Si può comunque scegliere anche di non procedere con il rinnovo, dando la disdetta direttamente dal proprio dispositivo Apple senza costi aggiuntivi.

Per riscattare la tua prova gratuita, collegati sulla pagina dedicata di Apple Arcade.