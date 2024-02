Prova gratuitamente le incredibili funzionalità del cloud di Internxt

Il mondo digitale è ormai entrato a far parte della nostra routine quotidiana, ma quanto è sicuro? Dipende spesso da noi. Visto che i nostri dati personali gravitano a volte online, proteggerli è fondamentale, non solo con antivirus, VPN e password manager.

Ci sono, in effetti, altri modi per farlo, come i cloud storage, casseforti digitali praticamente impenetrabili, come quelle offerti da Internxt. Continua a leggere per saperne di più.

Internxt: esperienza cloud al servizio dell’utente

Internxt è un’azienda che offre una suite completa di servizi cloud, tra cui Internxt Drive, Photos, Send e molto altro. Queste soluzioni sono progettate per soddisfare tutte le esigenze degli utenti.

Parlando di abbonamenti ai vari servizi, insieme ai piani standard, che sono annuali, mensili o a vita, Internxt ti consente una prova gratuita con spazio di archiviazione di 10 GB.

Non temere per la sicurezza e la privacy dei tuoi dati, perché l’azienda utilizza sistemi di protezioni elevati, come la frammentazione e la crittografia end-to-end. Inoltre, con la garanzia zero-knowledge AES-256, soltanto tu puoi accedere ai tuoi file.

Il cloud storage di Internxt è stato creato per consentire l’accesso ai dati da tutte le piattaforme e i sistemi operativi. Ci sono le app per dispositivi mobili, per il web e per i PC desktop.

Devi soltanto caricarli una sola volta e verranno sincronizzati istantaneamente su tutti i tuoi dispositivi collegati al tuo account.

Non ti resta che registrarti a Internxt per ottenere subito 2 GB di cloud storage gratuito, con la possibilità di espanderlo fino a 10 GB. Una volta che avrai provato il servizio, difficilmente ci rinuncerai.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.