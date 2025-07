Prova le cuffie OPEN Ear a soli 17€: audio bomba e comfort elevato

Tutte queste nuove wearable a clip ti hanno fatto venir voglia di provare la tecnologia? Non c’è bisogno di scegliere un modello costoso per due ragioni: potresti non trovarti bene e poi queste di Ugreen – le UGREEN HiTune S3 – sono eccellenti. Anche se costano poco, hanno una serie di tecnologie al loro interno che te le faranno apprezzare senza alcun dubbio. Indossale e mettile subito alla prova con soli 17,90 euro su Amazon. Tutto merito del Prime Day 2025 e del suo sconto quindi approfittane e aggiungile subito al carrello per non perdertele.

Gli auricolari open ear o a clip, sono una variante perfetta per chi ama avere musica e chiamate a disposizione ma non vuole perdere il contatto con la realtà. Sono ottime anche per gli utenti che hanno difficoltà a trovare un modello che non sia fastidioso o che non scivoli durante l’utilizzo. Queste si adattano ad ogni genere di orecchio fissandosi al padiglione in modo confortevole come dei più semplici ear Cuff. Dunque scegli le UGREEN HiTune S3 e scopri un nuovo modo per ascoltare le tue playlist preferite e non fare a meno di niente. Prima di vedere di cosa sono capaci, ti segnalo che sono impermeabili e offrono ben 30 ore di autonomia con la loro custodia di ricarica.

Trattandosi di un design che non si infila all’interno del padiglione, l’isolamento acustico non è totale tuttavia questo modello include al suo interno anche la cancellazione del rumore per rendere le performance più piacevoli. Con Bluetooth 5.4 le connessioni sono sia stabili che a bassa latenza e, naturalmente, compatibili sia con device Android che iOS. Sfrutta i driver audio da 12mm per un suono dinamico e a biodiaframma che replica le sensazioni naturali senza mai essere troppo invadente o gracchiante. I microfoni catturano la tua voce in modo cristallino mentre il controllo tattile permette la gestione della riproduzione senza smartphone.

Cosa ne dici? Aggiungile al carrello per soli 17,90 euro su Amazon. Le UGREEN HiTune S3 sono in promozione grazie al Prime Day 2025, ancora poche ore a tua disposizione.