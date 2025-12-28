 Prova lo streaming senza pubblicità: l’offerta Apple TV+
Apple TV+ offre streaming senza pubblicità con serie e film originali di alta qualità, un solo piano semplice e accesso multipiattaforma con qualità video e audio premium.
Nel panorama sempre delle piattaforme di streaming, Apple TV+ continua a distinguersi per contenuti originali, curati e ad alta qualità. L’offerta attuale rende il servizio ancora più accessibile, permettendo di scoprire tutti i film e le serie Apple Original con una prova gratuita di 7 giorni.

Prova gratuitamente AppleTV

Prova gratuita e costo dell’abbonamento

Apple TV+ è disponibile con una prova gratuita di 7 giorni, che consente di accedere all’intero catalogo senza limitazioni. Inoltre, chi acquista un nuovo dispositivo Apple idoneo può ottenere fino a 3 mesi di visione gratuita, rendendo l’ingresso nel servizio ancora più conveniente. Al termine del periodo promozionale, l’abbonamento ha un costo di 9,99 euro al mese, con possibilità di disdetta in qualsiasi momento e senza penali. Una formula chiara e trasparente, pensata per offrire flessibilità e controllo all’utente.

Produzioni esclusive e film pluripremiati

Apple TV+ punta su produzioni esclusive, realizzate con registi, attori e showrunner di primo piano. Serie come Ted Lasso, The Morning Show, Silo e Severance, insieme a film originali pluripremiati, costruiscono un catalogo coerente e riconoscibile, lontano dalla logica dell’accumulo tipica di altri servizi. La piattaforma è pensata per chi cerca intrattenimento di qualità, con storie curate e una forte identità visiva.

Un’offerta semplice e senza pubblicità

A differenza di molte alternative sul mercato, Apple TV+ propone un unico piano, senza pubblicità e senza livelli nascosti. L’abbonamento include l’accesso completo a tutto il catalogo, con possibilità di condivisione tramite In Famiglia e visione offline su dispositivi compatibili. In molti casi, l’attivazione è accompagnata da periodi di prova o mesi gratuiti legati all’acquisto di dispositivi Apple.

Streaming fluido su tutti i dispositivi

Il servizio è integrato nell’ecosistema Apple, ma resta accessibile anche da smart TV, browser e dispositivi non Apple. La qualità video supporta 4K HDR e audio Dolby Atmos, garantendo un’esperienza di visione premium anche su schermi di grandi dimensioni. L’interfaccia è essenziale, intuitiva e priva di distrazioni. Per conoscere l’offerta completa di Apple TV+ clicca qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 28 dic 2025

Lucrezia Cerbara
Pubblicato il
28 dic 2025
