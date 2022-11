PROVA Sky con Paramount+ e Netflix a soli 9€

Con al sua PROMO Prova Sky il provider ti offre la possibilità di testare il suo servizio senza alcun vincolo per 30 giorni a soli 9 euro con Paramount+ e Netflix inclusi.

Prova Sky: ORA con Paramount+ e Netflix

La tariffa promozionale attivabile ONLINE fino al 31 Dicembre 2022 propone la visione dei pacchetti Sky TV, Sky Cinema, Sky Sport, Sky Calcio e Sky Kids con anche tutti i Film e le Serie TV di Netflix ed i contenuti originali del nuovo servizio streaming Paramount+. Tutto questo a soli 9 euro per un mese.

Oltre ai vari contenuti originali di Netflix e di Paramount+ con il pacchetto TV e Cinema troviamo tutti i Film ed i programmi di Sky come X Factor e molti altri. L’altro pacchetto che analizziamo è quello relativo allo Sport ed in questo troviamo tutte le partite di UEFA Champions League, della Conference League e dell’Europa League, le gare della Formula 1 e della Moto GP. Inoltre, con il pacchetto Calcio, è possibile vedere fino a 3 match di Serie A TIM, tutte i match di Serie BKT con Play-Off e Play Out oltre alle migliori partite dei maggiori campionati esteri come la Premier League, la Ligue 1 e la Bundesliga.

In aggiunta a tutto questo, Sky offre anche il pack Kids, adatto sia per grandi che per piccini!

Per verificare la fattibilità di attivazione del servizio è a disposizione degli utenti una pagina che esegue uno Speed Test della propria linea internet. La fruizione dei contenuti avviene infatti grazie alla tecnologia Sky Q via Internet.

Costi ed altro

Questa proposta è per ora attivabile ONLINE solo fino al 31 Dicembre 2022 a soli 9 euro una tantum per un mese.

