Prova VideoProc Converter gratis per una settimana

VideoProc Converter è uno tra i programmi più veloci nell’elaborazione video. Il software sfrutta, infatti, l’accelerazione hardware di livello 3 di Inter, AMD e NVIDIA. Il risultato è un’esperienza esclusiva nell’editing e transcodifica, anche di video in 4K / 8K. Ovviamente senza compromettere in alcun modo la qualità. Le funzionalità di VideoProc spaziano dalla conversione all’elaborazione video, editing e registrazione schermo. Vuoi provare gratuitamente VideoProc e tutte le sue funzionalità senza limiti per una settimana? Scarica il software e, una volta installato, inserisci il codice DAWBE-54YY5-NISWM-D2JSB (Windows) oppure DBB7L-IRXIY-P6UES-RL5F3 (Mac).

Numerose le funzionalità di elaborazione video e gli strumenti offerti da VideoProc Converter per realizzare prodotti professionali. Ecco una panoramica delle principali.

Media Converter veloce, orientato alla qualità – Grazie ai 370 codec inclusi e la possibilità di ottenere oltre 420 formati output, VideoProc Converter riesce a soddisfare anche gli utenti più esigenti. Puoi fare tutte le conversioni da H264 a H265 (HEVC), da MKV a iPhone, da GIF a MP4 così come da 3D a 2D. È possibile inoltre comprimere video di grandi dimensioni del 90% mantenendo un'ottima qualità.

Migliora ulteriormente il tuo filmato – Diversi strumenti per l'editing dei tuoi video registrati con il GoPro, DJI e da altri dispositivi: taglia, ritaglia, aggiungi sottotitoli, effetti, ruota e unisci clip.

Editing Facile & Avanzato con Toolbox – Indipendentemente dal fatto che tu sia un professionista esperto o semplicemente iniziato, VideoProc Converter ti aiuta a modificare video HD e 4K. Tra gli strumenti più interessanti troviamo la stabilizzazione video, correzione lente, rimozione rumore, aggiunta filigrana, creazione di playlist M3U8 e ottimizzazione video.

Motore Media Downloader interno – Scarica con un clic video e musica da oltre 1000 siti Web come Facebook, Dailymotion, Twitch e SoundCloud.

Registra lo schermo – Con VideoProc Converter puoi registrare i gameplay, presentazioni, webinar, chiamate su Skype, eventi in diretta e podcast. Un unico strumento che ti permette di fare tutto. Ti permette di registrare video picture-in-picture in modo diretto e video con green screen per cambiare lo sfondo durante la registrazione, senza bisogno di modifiche in post.

Semplicissimo da utilizzare e dall’interfaccia intuitiva, l’elaborazione video con VideoProc diventa davvero alla portata di tutti. Approfitta della promozione e prova tutte le funzionalità gratuitamente per una settimana: ti basterà installare il programma e inserire il codice DAWBE-54YY5-NISWM-D2JSB (Windows) oppure DBB7L-IRXIY-P6UES-RL5F3 (Mac).

