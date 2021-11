Un anno di abbonamento a PS Plus a -33% per il Black Friday

Il Black Friday è già iniziato per gli appassionati di gaming: oltre all'affare del bundle Switch+Mario Kart 8 c'è quello relativo a un anno di abbonamento a PlayStation Plus acquistabile su Amazon approfittando di uno sconto del 33%. La riduzione di prezzo è consistente.

Dodici mesi di PlayStation Plus in forte sconto

La sottoscrizione permette di accedere a contenuti e giochi dei cataloghi PS4 e PS5 oltre che alle sfide del multiplayer online. Ci sono poi nuovi titoli gratuiti ogni mese: a novembre tocca ad esempio a Knockout City, Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning e First Class Trouble, a cui se ne aggiungo altri tre (The Walking Dead Saints & Sinners, The Persistence e Until You Fall) da vivere in realtà virtuale. Se hai bisogno di altri dettagli li puoi trovare tutti nella descrizione completa.

In questo momento c'è la possibilità di allungare le mani su dodici mesi di PS Plus al prezzo di 39,99 euro invece di 59,99 euro come da listino, in occasione del Black Friday. Un ottimo spunto per un regalo, per se stessi o da far trovare a qualcuno sotto l'albero.