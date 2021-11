Nintendo Switch+Mario Kart 8 è l'affare pre-Black Friday

Occasione da cogliere al volo in vista del Natale: oggi il bundle che include la console Nintendo Switch, il gioco Mario Kart 8 Deluxe e un trimestre di abbonamento al gioco online è disponibile su Amazon con ben 68 euro di sconto in occasione del Black Friday. La disponibilità è immediata, la spedizione gratuita.

Affare gaming: questo bundle di Switch andrà a ruba

La piattaforma non ha bisogno di presentazione: pensata per una formula ibrida di gaming (la si può collegare al televisore o portare con sé in viaggio), ha venduto oltre 90 milioni di unità in tutto il mondo, conquistando player di ogni età. La versione proposta è quella classica con i controller Joy-con rossi e blu. Tutti gli altri dettagli nella scheda del prodotto.

In questo momento c'è la possibilità di acquistare il bundle con la console, il gioco e tre mesi di abbonamento a Switch Online al prezzo di 299,98 euro invece di 368,00 euro come da listino, in questa settimana del Black Friday. Non sappiamo per quanto rimarrà disponibile l'offerta: gli interessati non perdano tempo.