PS5 a 429 euro: il Black Friday è già qui

PS5 a soli 429 euro, con uno sconto di 120 euro sul prezzo di listino: si direbbe che su Amazon il Black Friday sia già iniziato, almeno per quanto riguarda per il gaming. La console di casa Sony, nella sua Standard Edition con lettore per eseguire i giochi su disco, è protagonista oggi di uno sconto da record.

Black Friday Amazon: PS5 a 429 euro

Include ovviamente il controller ufficiale DualSense, per un’esperienza wireless e senza compromessi. Scegliendo di approfittarne subito, è possibile contare sulla spedizione immediata e sulla consegna gratuita a domicilio in un solo giorno: arriverà già entro domani. È l’occasione perfetta per portarsi avanti in vista delle festività, scegliendo il regalo giusto da mettere sotto l’albero, risparmiando, oppure per immergersi fin da ora nell’azione e nel divertimento offerto dalla piattaforma next-gen. Altri dettagli sono riportati nella scheda del prodotto.

Restando in tema, si segnalano forti sconti anche per alcuni dei giochi più interessanti del catalogo. Qualche esempio? Il racing game Gran Turismo 7 a 39,99 euro invece di 79,99 euro. Inoltre, il bundle che include il joypad e la simulazione calcistica EA SPORTS FC 24 a 89,99 euro invece di 119,99 euro, rappresenta l’occasione perfetta per chi vuol trascorrere i prossimi mesi sfidando parenti o amici sui campi virtuali dell’erede di FIFA, nelle tante modalità incluso. E il solo DualSense è a 49,99 euro invece di 69,99 euro.

Rimandiamo infine alla pagina dedicata a PlayStation 5 per conoscere l’elenco completo di tutte le offerte, sempre aggiornato. In forte sconto, con disponibilità immediata e spedizione gratuita, PS5 a 429 euro è un affare da cogliere al volo. Un’occasione da non lasciarsi sfuggire: sei pronto alla sfida?

