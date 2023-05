PS5: il bundle con FFXVI in preordine su Amazon

Da oggi è possibile eseguire il preordine su Amazon per il bundle che include la console PS5 e l’attesa esclusiva Final Fantasy XVI sviluppata da Square Enix (include il codice per il download digitale). Scegliendo di effettuare subito l’acquisto ci si garantisce la certezza di riceverlo al day one fissato per il mese prossimo, più precisamente per il 22 giugno 2023.

PlayStation 5 e Final Fantasy XVI: ecco il bundle

Si tratta della Standard Edition di PlayStation 5, la versione dotata del lettore per i giochi su disco. In dotazione anche il controller DualSense progettato da Sony per garantire un’esperienza immersiva e una precisione assoluta. C’è anche il titolo Astro’s Playroom preinstallato. Tutti gli altri dettagli sono riportati nella scheda del prodotto.

In questo momento hai la possibilità di acquistare il bundle di PS5 con Final Fantasy XVI al prezzo di 619,99 euro come da listino. Così facendo si ottengono alcuni contenuti digitali extra come l’arma Cuorefiero, l’accessorio di potenziamento Gil Portafortuna di Cait Sith e gli occhiali da studioso.

L’e-commerce offre la spedizione gratuita a domicilio con la consegna garantita al day one del 22 giugno: effettua subito l’ordine per non rischiare di dover fare i conti con il sold out e per riceverla direttamente a casa nel giorno del lancio.

