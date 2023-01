PS5 in bundle con God of War Ragnarok su Amazon (update)

Una segnalazione veloce, prima che sia troppo tardi: PS5 in bundle con God of War Ragnarok è disponibile per l’acquisto su Amazon. Un’ottima occasione per allungare le mani sulla console next-gen, ancora oggi purtroppo quasi introvabile. Il consiglio per gli interessati è di non perdere tempo, poiché il sold out è sempre dietro l’angolo.

Il bundle PS5+Gow è su Amazon

Come visibile nell’immagine qui sotto, si tratta della Digital Edition della console. Il titolo incluso non ha certo bisogno di presentazioni: sviluppato dal team Santa Monica Studio, è risultato uno dei più premiati dalla critica tra quelli pubblicati lo scorso anno. Per tutti gli altri dettagli puoi far riferimento alla scheda del prodotto.

Il bundle che riunisce PlayStation 5, il controller DualSense nella sua colorazione tradizionale bianca e God of War Ragnarok è disponibile in questo momento su Amazon al prezzo di 519,99 euro. Come già scritto, considerando la forte domanda, è meglio non perdere tempo.

Aggiornamento: come prevedibile, l’offerta è durata pochi minuti, prima di andare a ruba. C’è però la versione Standard Edition con FIFA 23, sebbene a prezzo maggiorato.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.