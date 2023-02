PS5 in bundle su Unieuro con God of War: eccola

Ecco l’occasione che in molti aspettavano da tempo: PS5 è finalmente disponibile per l’acquisto, proposta in bundle con God of War: Ragnarok, così da potersi immergere subito nell’esperienza next-gen della console. A offrire l’opportunità è lo store online di Unieuro, a prezzo di listino, dunque senza alcun rincaro come accaduto più volte in passato.

PS5, bundle Unieuro con God of War Ragnarok

Si tratta della Standard Edition della piattaforma, quella più ricercata e desiderata, con lettore integrato per i dischi. Nella confezione è presente inoltre il controller ufficiale DualSense nella tradizionale colorazione bianca, per interagire in modalità wireless e con pieno supporto a tutte le funzionalità.

Per quanto riguarda il gioco incluso, si tratta del pluripremiato God of War Ragnarok sviluppato da Santa Monica Studio. Tutti gli altri dettagli sono consultabili nella descrizione completa.

Tutto questo al prezzo di 619,99 euro, come da listino, senza alcun rincaro. Un’occasione più unica che rara per chi, nonostante siano trascorsi ormai più di due anni da lancio iniziale della console, ancora oggi non è riuscito ad allungare le mani su PlayStation 5. Purtroppo, la crisi dei chip e la forte richiesta del mercato, ne hanno fin qui fortemente limitato la disponibilità.

Ricordiamo che Unieuro propone anche la possibilità di pagare a rate, così da dividere la spesa in più tranche: è possibile scegliere tra le soluzioni proposte da PayPal e Klarna. Tutti i dettagli a proposito di questa modalità sono riportati nella prezzo di 619,99 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.