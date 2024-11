PS5 Digital a 379€: la GRANDE OCCASIONE è su Amazon

Ecco qui una segnalazione veloce per l’ottima offerta che, in questo momento, propone la Digital Edition di PS5 a un prezzo fortemente scontato. La console è su Amazon a soli 379 euro, invece di 449 euro come da listino ufficiale, un vero affare per gli appassionati di gaming. Non sappiamo fino a quando rimarrà attiva: considerando il risparmio, potrebbe andare sold out molto presto.

La PS5 Digital è in sconto di 70 euro

Nella confezione è incluso il controller DualSense ufficiale di PlayStation 5, per iniziare subito a divertirsi, senza fili e con caratteristiche esclusive come la superficie touch, l’altoparlante integrato, i grilletti adattivi e così via. È la piattaforma più diffusa e desiderata sul mercato tra quelle next-gen, con in dotazione un comparto hardware in grado di gestire i titoli di ultima generazione a risoluzione 4K. Tutto gli altri dettagli sono riportati nella scheda completa.

Approfitta dello sconto di 70 euro e allunga le mani su PS5 Digital al prezzo di soli 379 euro. È applicato in automatico: non ci sono coupon da attivare né codici promozionali da inserire. Il risparmio, in confronto ai 449 euro del listino ufficiale, è notevole. La vuoi regalare a Natale, facendola trovare sotto l’albero? Non è troppo presto per comprarla: per l’eventuale restituzione con rimborso della spesa avrai tempo fino al 15 gennaio 2025.

Infine, segnaliamo che la console è venduta e spedita direttamente da Amazon, senza passare da intermediari per il massimo dell’affidabilità, con disponibilità immediata e consegna gratuita in un giorno. Vale a dire che se la ordini subito, potrai iniziare a giocare e a divertirti già entro domani. Il voto medio assegnato da oltre 1.800 recensioni, pubblicate da chi l’ha già collegata al proprio televisore, è 4,7/5.