PS5 Digital Edition su GameStop (24/11): sold out

Senza perdere tempo: PS5 Digital Edition su GameStop, in questo momento. Non è difficile immaginare un ennesimo sold out già a breve, considerando le poche unità disponibili, chi è interessato non perda tempo.

PlayStation 5: la Digital Edition torna su GameStop

Trovare una PlayStation 5 è diventato una vera impresa: questo Drop su GameStop potrebbe essere una delle ultime occasioni utili prima di Natale. Si tratta di un bundle.

Aggiornamento: scorte esaurite in tempo record, appuntamento al prossimo Drop.