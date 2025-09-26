 PS5 Digital Slim a -100 euro: l'affare gaming di oggi
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

PS5 Digital Slim a -100 euro: l'affare gaming di oggi

Amazon ha deciso di tagliare il prezzo della PS5 Digital Slim, con uno sconto di 100 euro che farà gola a molti: non lasciartela sfuggire.
PS5 Digital Slim a -100 euro: l'affare gaming di oggi
Entertainment Videogame
Amazon ha deciso di tagliare il prezzo della PS5 Digital Slim, con uno sconto di 100 euro che farà gola a molti: non lasciartela sfuggire.

Considerando il prezzo delle console in aumento (è la prima generazione videoludica in cui accade), lo sconto di 100 euro proposto oggi da Amazon sulla PS5 Digital Slim è una piacevole sorpresa. Non sappiamo fino a quando rimarrà disponibile, non è da escludere un sold out dietro l’angolo. Se sei interessato, ti consigliamo di non perdere tempo e di metterla nel carrello.

Compra PS5 Slim a -100 euro

Amazon ha tagliato il prezzo della PS5 Digital Slim

Incluso nella confezione c’è il controller wireless DualSense per iniziare subito a divertirsi, senza dimenticare il gioco ASTRO’s Playroom preinstallato, sviluppato proprio con l’obiettivo di far prendere confidenza con le caratteristiche esclusive del joypad. Si tratta della versione più recente della piattaforma (a esclusione del modello Pro), riprogettata da Sony per diminuire il peso e le dimensioni, aumentando al tempo stesso la memoria interna in cui salvare giochi e contenuti multimediali. Scopri di più nella scheda completa.

La console PS5 Digital Slim

Invece di pagarla 499 euro come da listino ufficiale, in questo momento puoi acquistare l’edizione Digital Slim di PlayStation 5 al prezzo di soli 399 euro. Non c’è bisogno di attivare coupon o di inserire codici promozionali, lo sconto di 100 euro è applicato in automatico dall’e-commerce, che offre inoltre due settimane di tempo per effettuare il reso con rimborso (ma sappiamo già che non sarà necessario).

Playstation 5 Console Edizione Digital Slim

Compra PS5 Slim a -100 euro

Ti segnaliamo infine che Amazon si occupa direttamente sia della vendita che della spedizione, senza passare da intermediari, per il massimo dell’affidabilità. La disponibilità è immediata e c’è la consegna gratis in un giorno. Vale a dire che se decidi di ordinarla ora, la console arriverà a casa tua entro domani. Il voto medio assegnato dalle migliaia di recensioni pubblicate dai clienti è 4,7/5, quasi un perfect score.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 26 set 2025

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

Steam mostrerà versione TPM e Secure Boot nelle info di sistema

Steam mostrerà versione TPM e Secure Boot nelle info di sistema
FC 26, il nuovo FIFA, esce oggi ed è già in sconto

FC 26, il nuovo FIFA, esce oggi ed è già in sconto
ROG Xbox Ally e Ally X in preordine su Amazon al minimo garantito

ROG Xbox Ally e Ally X in preordine su Amazon al minimo garantito
Solo € 99 per questo monitor gaming da 27 pollici con speaker

Solo € 99 per questo monitor gaming da 27 pollici con speaker
Steam mostrerà versione TPM e Secure Boot nelle info di sistema

Steam mostrerà versione TPM e Secure Boot nelle info di sistema
FC 26, il nuovo FIFA, esce oggi ed è già in sconto

FC 26, il nuovo FIFA, esce oggi ed è già in sconto
ROG Xbox Ally e Ally X in preordine su Amazon al minimo garantito

ROG Xbox Ally e Ally X in preordine su Amazon al minimo garantito
Solo € 99 per questo monitor gaming da 27 pollici con speaker

Solo € 99 per questo monitor gaming da 27 pollici con speaker
Davide Tommasi
Pubblicato il
26 set 2025
Link copiato negli appunti