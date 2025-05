PS5 Digital Slim: con questo codice RISPARMI 85 EURO

È attiva una promozione su eBay da non perdere per chi vuole portarsi a casa PS5 Slim Digital a un prezzo molto vantaggioso. Il forte risparmio in confronto al listino ufficiale permette di allungare le mani su una delle console più ambite, perfetta per giocare ai migliori titoli AAA del momento, in single player oppure in compagnia con il multiplayer in locale e online. È merito del codice promozionale MAGGIO25 da inserire prima di effettuare il pagamento.

L’offerta di eBay per la PS5 Digital Slim

All’interno della confezione trovi tutto il necessario, incluso il controller wireless DualSense con funzionalità esclusive. La piattaforma integra una memoria SSD da 1 TB per il salvataggio dei download e un comparto hardware next-gen con output video a risoluzione 4K. Nella confezione c’è il supporto per il posizionamento orizzontale, un cavo HDMI, quello USB e quello per alimentazione. Non manca nemmeno il gioco ASTRO’s PLAYROOM, già preinstallato per iniziare subito a divertirsi. Scopri di più nella pagina dedicata.

Il venditore è GRANDESTORE, una realtà professionale italiana con all’attivo oltre 101.000 feedback ricevuti dai clienti (100% positivi) sul marketplace. Si occupa direttamente di gestire la spedizione con la consegna gratuita assicurata in pochi giorni. Se vuoi, nella scheda completa trovi tutte le informazioni che cerchi per effettuare il pagamento a rate senza interessi.

Per approfittarne e sbloccare lo sconto di 85 euro devi solo inserire il codice MAGGIO25 nell’apposito campo, prima di completare l’ordine, come mostrato dall’immagine qui sopra. Il prezzo finale è di soli 414 euro invece di 499 euro come da listino ufficiale, un’occasione molto conveniente e da non lasciarsi sfuggire anche considerando i recenti rincari. La disponibilità è immediata, ma trattandosi di un prodotto molto richiesto, ti consigliamo di non aspettare troppo: potrebbe esaurirsi velocemente.