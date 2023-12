2 TB in più per PS5: sconto e consegna prima di Natale

Ultima chiamata: approfitta dello sconto del 39% sul disco fisso esterno da 2 TB della linea Seagate Game Drive per fare un regalo di Natale azzeccato a chi una PS5 o una PS4. L’unità assicura infatti il supporto alle due piattaforme, ampliando in modo significativo lo spazio a disposizione in cui salvare i giochi, i download e i contenuti multimediali. Sono le ultime ore utili per acquistarlo e riceverlo prima di Natale.

Seagate Game Drive (2 TB) per PS5 in forte sconto

La piena compatibilità con PlayStation 5 e PlayStation 4 è garantita dalla licenza ufficiale ottenuta da Sony. Utilizza la tecnologia USB 3.0 per il trasferimento veloce dei dati ed è plug-and-play ovvero non richiede alcuna configurazione complessa: è sufficiente collegarlo alla console ed è subito pronto all’uso. Per saperne di più rimandiamo alla scheda del prodotto.

Le oltre 32.000 recensioni positive pubblicate da chi ha già avuto modo di metterlo alla prova, con un voto medio pari a 4,7/5 stelle, ne testimoniano la qualità, l’affidabilità e le prestazioni elevate. L’offerta in corso permette di acquistare il disco fisso esterno da 2 TB della linea Seagate Game Drive, compatibile con PS5 e PS4, al prezzo finale di soli 89 euro invece di 145 euro come da listino. Il forte sconto del 39% è applicato in automatico (non sono necessari coupon).

Infine, vale la pena sottolineare che Amazon si occupa direttamente della vendita e della spedizione, garantendo la consegna gratuita a domicilio in un giorno. Vale a dire che, effettuando subito l’ordine, lo si riceverà direttamente a casa entro domani senza alcuna spesa aggiuntiva, così da poterlo mettere sotto l’albero per un regalo di Natale di certo gradito a ogni appassionato di gaming.

