PS5 disponibile su GameStop: APPROFITTANE ORA

La PlayStation 5 torna disponibile su GameStop, questa volta senza il consueto Drop: per acquistarla non bisogna far altro che visitare lo store online della catena e inserire la console nel carrello, completando poi l'ordine.

Si può comporre il proprio bundle scegliendo la console, un controller, due giochi e un accessorio. Ovviamente, fino al sold out, poiché le scorte disponibili sono poche e si esauriscono in fretta. Non perdere tempo.

Acquista PlayStation 5 + 1 DualSense (a scelta tra Black e Red) + 1 Gioco (a scelta tra Final Fantasy, Call of Duty e Demon's Souls) + 1 Gioco (a scelta tra Assassin's Creed, Mortal Kombat e Judgment) + 1 Accessorio (a scelta tra Headset e Telecomando) a solo 719.98€. Promozione valida solo online, salvo esaurimento scorte.

Ancora oggi PS5 rimane un introvabile oggetto del desiderio per gli appassionati di gaming: fin dal day one dell'autunno scorso le unità disponibili sono andate letteralmente a ruba. Oggi hai l'occasione di comprarla su GameStop e riceverla direttamente a casa in pochi giorni.